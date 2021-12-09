إسرائيل: نثق بعزم واشنطن منع طهران من امتلاك سلاح نووي

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على أن "إيران هي التهديد الأكبر على المستوى الإقليمي والعالمي".

وقال غانتس خلال محادثاته مع نظيره الأميركي في البنتاغون الخميس إن "إيران لا تشكل تهديداً لأمننا فقط بل لقيمنا المشتركة".

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كما أضاف أن "برنامج إيران النووي هو مجرد وسيلة لتعزيز هيمنة طهران".

"لعبة الوقت"

كذلك أردف غانتس قائلاً: "واثقون من عزم إدارة جو بايدن منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

ولفت إلى أن "إيران تستخدم لعبة الوقت وتواصل أعمالها العدائية في المنطقة".

"خيارات أخرى"

من جانبه صرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "أنا قلق للغاية من تصرفات الحكومة الإيرانية في المجال النووي في الأشهر الأخيرة من استفزازاتها المتواصلة وعدم التزامها الدبلوماسي". وأضاف أن الرئيس الأميركي "قال بوضوح إنه في حال إخفاق السياسة نحن جاهزون للانتقال إلى خيارات أخرى".

وبحث الجانبان في إجراء مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية، وفق فرانس برس.

بدوره أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على حسابه في تويتر عن إجراء "نقاشات مثمرة مع نظرائنا الإسرائيليين"، مجدداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل لمواجهة التحديات الإقليمية.

رفض طلب أميركي

وكانت مصادر العربية/الحدث قد أفادت في وقت سابق الخميس بأن الموساد الإسرائيلي رفض طلباً أميركياً بإخطارها مسبقاً بأي ضربة لإيران.

كما كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت سابقاً، أن مسؤولين سيبحثون مع وزير الدفاع الإسرائيلي الزائر بيني غانتس الخميس بواعث القلق المشتركة إزاء إيران.

غير أن الوزارة أحجمت عن التعليق على تقرير لرويترز تحدث عن مناقشات حول إمكانية إجراء تدريبات عسكرية تركز على إيران.

أسوأ سيناريو

وكانت وكالة رويترز نقلت الأربعاء عن مسؤول أميركي كبير القول، إنه من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء واشنطن وتل أبيب.

إلى ذلك، صرح جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحافية أن "هناك اهتماماً بتقرير معين لرويترز"، في إشارة للمصادر التي ذكرت التدريبات الأميركية الإسرائيلية المشتركة.

وأضاف كيربي: "كل ما سأقوله لكم: نحن نجري تدريبات بشكل روتيني مع نظرائنا الإسرائيليين وليس لدي اليوم ما أعلنه أو أتحدث عنه أو أشير إليه أو أتكهن به".

مهمة صعبة

وفي فيينا، استؤنفت الخميس الجولة السابعة من المفاوضات لإقناع الولايات المتحدة وإيران بالعودة للاتفاق النووي، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، وتخفيض إيران التزاماتها النووية باستمرار.

غير أن إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا أوضح أنه بعد "مشاورات مفيدة في العواصم (..) عادوا بتصميم متجدد على العمل بجد"، فيما ستستمر الآن اللقاءات الثنائية واجتماعات الخبراء، وفق فرانس برس.

كما أضاف مورا: "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. إنها مهمة صعبة. يجب أن نردم هوة الخلافات بين المواقف"، مؤكداً أن "الشعور بأن الأمر ملح"، وهو التعبير الذي يرد باستمرار في هذا الملف، "أكثر حدة مما هو عادة".