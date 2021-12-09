إيران.. انفجار في خط لمكثفات الغاز بمصفاة في بارسيان

لا يزال مسلسل الحرائق والانفجارات الغامضة في إيران مستمراً، فقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، وقوع انفجار في خط لمكثفات الغاز بمصفاة جنوب البلاد.

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وأكد تعرض خط أنابيب تكثيف الغاز البالغ قطره 10 بوصات في مصفاة بارسيان، لانفجار بسبب اصطدامه بحفارة.

وأضاف نقلا عن المدير العام للمصفاة، عدم وقوع أية إصابات في الحادث، موضحاً أن فرق الإنقاذ والعمليات سارعت إلى المكان حيث تم تعطيل خط النقل.

وجاء الحريق الجديد بعد يومين من اندلاع آخر، الاثنين الماضي، في خط أنابيب غاز في جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

ونفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي انفجار، مشيرين إلى أن سبب الحريق هو "حدوث تسرب أثناء الحفر"، وفق ما نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" حينها.

في حين شهدت البلاد خلال العام الحالي، سلسلة حرائق غامضة، كان آخرها ما تعرضت له منشأة نطنز قبل الأسبوع الماضي، وسط روايات متناقضة من السلطات الإيرانية بشأن سبب الانفجار.

#انفجار خط لوله میعانات گازی خط ۱۰ اینچ پالایشگاه پارسیان در شهر خوزی بخش وراوی pic.twitter.com/Au5HSEQH57 — خبرآنلاين (@khabaronlinee) December 9, 2021

حرائق غامضة

كذلك، اندلع حريق في أبريل الماضي في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط البلاد، وأدى إلى إصابة 9 عمال بجروح ولم تحدد أسبابه.

وفي 8 مايو، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب البلاد التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

كما اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

إلى ذلك، عاشت البلاد في الأشهر الماضية من العام الحالي، موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.