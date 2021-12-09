باريس: محادثات فيينا لا تتقدم بسبب مقترحات طهران

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر أن "محادثات فيينا لا تتقدم لأن إيران تقدم مقترحات لا تتناسب مع هدف إنجاز اتفاق".

وقالت لوجاندر في تصريحات لـ"العربية/الحدث" إن "كل ‏الوفود المشاركة في محادثات فيينا ترفض المقترحات الإيرانية".

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كما أضافت: "‏قلقون جداً من مسار التخصيب لدى إيران مؤخراً".

في سياق آخر لفتت إلى أن "اتفاق فرنسا والسعودية مهم جداً بشأن آلية المساعدات للبنان".

أما فيما يخص الشأن الليبي، فأعلنت لوجاندر أن "هناك توافق دولي على دعم عملية الانتقال السياسي والأمني في ليبيا".

وأردفت قائلة إن "انسحاب 300 من المرتزقة الأفارقة من ليبيا مهم جداً بعد تفعيل مؤتمر باريس بند الانسحاب".

محادثات فيينا

يذكر أن المفاوضين بشأن البرنامج النووي الإيراني كانوا التقوا الخميس في فيينا مؤكدين "عزمهم على العمل بجد" لإنقاذ اتفاق 2015 بعد تحذيرات وجهها الأوروبيون والأميركيون الأسبوع الماضي إلى طهران، وفق فرانس برس.

وكان الدبلوماسيون قد افترقوا الجمعة في أجواء خلاف إذ اتهم الغربيون طهران بالتراجع بالمقارنة مع الوضع في الربيع.

مهمة صعبة

إلى ذلك صرح منسق الاتحاد الأوروبي الذي يقود المفاوضات إنريكي مورا للصحافيين أنه بعد "مشاورات مفيدة في العواصم (...) عادوا بتصميم متجدد على العمل بجد".

كما أضاف مورا: "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. إنها مهمة صعبة. يجب أن نردم هوة الخلافات بين المواقف"، مؤكداً أن "الشعور بأن الأمر ملح"، وهو التعبير الذي يرد باستمرار في هذا الملف، "أكثر حدة مما هو عادة".

وستستمر الآن اللقاءات الثنائية واجتماعات الخبراء.