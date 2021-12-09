.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مع تعثر محادثات فيينا.. أميركا قد تشدد العقوبات على طهران

  • الخط
من فيينا يوم 29 نوفمبر 2021 (رويترز)
من محادثات فيينا (أرشيفية - رويترز)

مع تعثر محادثات فيينا.. أميركا قد تشدد العقوبات على طهران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع بروز بوادر غير مشجعة على تحقيق الجولة السابعة من المحادثات التي استؤنفت، اليوم الخميس، في العاصمة النمساوية، نتائج إيجابية، تتجه الإدارة الأميركية إلى تشديد تطبيق العقوبات على إيران على ما يبدو.

فقد أكد مسؤولون مطلعون أن الوفد الأميركي سيزيد الضغط الاقتصادي في فيينا، مع تعثر الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

برلين: مقترحات الوفد الإيراني في فيينا غير مقبولة إيران برلين: مقترحات الوفد الإيراني في فيينا غير مقبولة

تحذير الشركات والبنوك

كما أوضح مسؤولون كبار في وزارة الخارجية والخزانة الأميركية، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستحذر عددا من الشركات والبنوك الخاصة التي تتعامل مع طهران، بصفقات كبيرة.

إلى ذلك، أشاروا إلى أنه في حال لم يحصل تقدم في المحادثات النووية، فإن وفدا أميركيا رفيعا سيزور عددا من الدول من أجل تشديد الضغط الاقتصادي على إيران، وشل قدرتها على التهرب من العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارةدونالد ترمب سابقا.

يافطة في أحد شوارع طهران تظهر صورة للخميني وخامنئي (فرانس برس)
يافطة في أحد شوارع طهران تظهر صورة للخميني وخامنئي (فرانس برس)

وقد تشمل تلك الزيارات، ماليزيا وتركيا والصين، الشريك التجاري الأول لإيران.

الحصار الاقتصادي

يأتي هذا الحديث عن تشديد الحصار الاقتصادي على السلطات الإيرانية، مع تعثر المحادثات النووية، لاسيما بعد أن قدم الوفد الإيراني الأسبوع الماضي اقتراحات وصفت بغير المقبولة من قبل الأوروبيين، والولايات المتحدة على السواء، لاسيما أنها أظهرت تراجعا عما تم التوافق عليها خلال الجولات الستة الماضية.

وأمس حذرت الخارجية الأميركية من أن هذه الجولة ستظهر مدى جدية الوفد الإيراني في التوصل إلى حل، منبهة إلى أن باب التفاوض لن يبقى مفتوحا.

يذكر أن المحادثات النووية كانت انطلقت في أبريل الماضي (2021) قبل أن تتوقف في يونيو، ليعاد استئنافها في 29 نوفمبر وحتى الثالث من ديسمبر، حيث توقفت، لكي تسافر الوفود المشاركة إلى عواصمها، من أجل دراسة المقترحات الإيرانية المستجدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركات ناشئة تصطاد قادة شركة شركات ناشئة تصطاد قادة شركة "أبل" وتهدد حلمها الضخم!
الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة! الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة!
الأكثر قراءة
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة
هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات
قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
قبل أن تذهب
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
اكتشف المزيد