ألمانيا تحذر: الوقت ينفد أمام الاتفاق النووي مع إيران

بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران.

وقالت بيربوك للصحافيين في مدينة ليفربول بإنجلترا، حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، إن "الوقت ينفد"، مضيفة: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم"، وفق رويترز.

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كما أكدت أن إيران استأنفت المحادثات بموقف أعاد المفاوضات 6 أشهر إلى الوراء.

بعد توقف 5 أشهر

يذكر أن المحادثات في فيينا استؤنفت لمحاولة إحياء الاتفاق النووي، ويسعى الجانبان لسبر آفاق النجاح بعد أحدث التطورات خلال المفاوضات المتعثرة.

كذلك تأتي الجولة الحالية من المحادثات في فيينا بعد توقف دام 5 أشهر إثر انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران.

"اجتماع مثمر"

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عقد الجمعة اجتماعاً "مثمراً" مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بحثوا فيه الاتفاق النووي الإيراني.

وسبق أن أعلن مسؤولون إيرانيون أنهم متمسكون بموقفهم. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت عن رئيسي قوله إن إيران جادة في المحادثات النووية الجارية في فيينا.

نداء مشترك

يشار إلى أن محادثات فيينا تُجرى بشكل غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران حيث يتنقل دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين بين الوفدين الأميركي والإيراني لأن طهران ترفض التواصل المباشر مع واشنطن.

ومن المتوقع أن يصدر في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع نداء مشترك إلى إيران بأن تحد من برنامجها النووي وأن تغتنم فرصة محادثات فيينا.