النواب الأميركي يمرر قانونا يحاصر مسيّرات إيران

مررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، قانون وقف المسيرات الإيرانية.

وقال رئيس اللجنة، غريغوري ميكس، إن عدوانية إيران والميليشيات المتحالفة معها تزايدت بهجمات الطائرات بدون طيار في الأشهر الأخيرة.

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كما أضاف أن "الميليشيات المتحالفة مع طهران تستهدف القوات الأميركية والسفن التجارية وشركائنا".

تهديد مستمر

كذلك أكد أن الكونغرس لن يتسامح مع هجمات هذه الميليشيات، مشدداً على أن إدارة الرئيس جو بايدن تتعامل بجدية مع الأمر.

من جانبه قال كبير الجمهوريين في اللجنة مايكل ماكول إن "انتشار المسيرات الإيرانية تهديد مستمر لنا ولحلفائنا في الشرق الأوسط"، مشدداً على أن "الهجمات التي تشنها إيران وميليشياتها، بما فيها ميليشيات الحوثي، لا تطاق".

فرض عقوبات

يذكر أن مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، كانت قدمت في 1 ديسمبر الحالي مشروع قانون لوقف أنشطة الطائرات الإيرانية المسيّرة. ونص المشروع على معاقبة أي شكل من أشكال التعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات المسيرة.

كما أوضح أن العقوبات الأميركية على برنامج الأسلحة التقليدية الإيراني بموجب قانون CAATSA تشمل أيضاً توريد أو بيع أو نقل الطائرات المقاتلة بدون طيار إلى إيران أو منها.

كذلك شدد على ضرورة منع طهران كما الميليشيات المتحالفة معها من الحصول على "درون" يمكن استخدامها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.