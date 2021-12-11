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الخارجية الإيرانية: أخبار سارة حول العقوبات خلال أيام

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية - فرانس برس)

الخارجية الإيرانية: أخبار سارة حول العقوبات خلال أيام

دبي- العربية.نت

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على الرغم من التصريحات السابقة لمسؤولين أوروبيين بأن الخلافات كثيرة والمحادثات صعبة في العاصمة النمساوية حيث تتم مناقشة سبل إعادة إحياء الاتفاق النووي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة اليوم السبت، أن "أخبارا سارة" في مجال رفع اجراءات الحظر المفروض على طهران ستأتي خلال الأيام المقبلة.

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وفي حين لم يفصح المتحدث عن تفاصيل تلك الأخبار، فإنه قال في تصريحات نشرتها وكالة أنباء فارس: "بينما تجري المباحثات في فيينا يعقد في نفس الوقت اجتماع لسفرائنا في طهران من أجل إلغاء ورفع إجراءات الحظر"، أو ابطال مفعول العقوبات المفروضة على بلاده..

كما أضاف "في الأيام المئة الماضية، توسعت العلاقات الاقتصادية نحو ثلاثة أضعاف، وأزلنا العوائق مع تركمانستان، ومع بعض دول الجوار، كما حصلت انفراجات في المجالين النقدي والمالي تجري متابعتها".

محادثات فيينا 9-12-2021 (فرانس برس)
محادثات فيينا 9-12-2021 (فرانس برس)

ملف حيوي

يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين تمسكوا خلال الجولات الست الماضية من محادثات فيينا التي انطلقت في أبريل الماضي، وخلال الجولة الحالية بمسألة رفع العقوبات التي تعتبر حيوية بالنسبة لاقتصاد البلاد المتعب.

وقد أظهر تشكيل الوفد الإيراني الذي ذهب إلى العاصمة النمساوية وضمه عددا من الاقتصاديين، أهمية هذه المسألة لحكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. إلا أن الخلافات لا تزال قائمة، والمفاوضات صعبة، بحسب ما أكد مؤخرا أكثر من مصدر دبلوماسي أوروبي حاضر على طاولة التفاوض.

وكان الوفد الإيراني برئاسة علي باقري كني قدم مسودتين جديدتين تركزان على ملف العقوبات التي وصلت إلى المئات، لاسيما بعد أن انسحبت الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق عام 2018 معيدة فرض العديد منها.

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