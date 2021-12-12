زعيم إسرائيلي يهدد إيران بالسلاح النووي

أصدر زعيم إسرائيلي رفيع المستوى والخليفة المحتمل لبنيامين نتنياهو تحذيرا نوويا موجها لإيران خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع. وأشار نير بركات، عضو الكنيست ورئيس بلدية القدس السابق، إلى ترسانة بلاده النووية التي نادرًا ما يعترف بها وهو يتحدث عن هجوم محتمل على بلاده من قبل إيران.

وقال نير بركات لصحيفة "نيويورك بوست": "الاستراتيجية هي أننا لن نكون أول من يستخدم الأسلحة النووية في منطقتنا، لكننا لن نكون الثاني. نحن عازمون على البقاء على قيد الحياة، ولا ننوي الوقوع في فخ أعدائنا، ولا أنصح أعداءنا باختبارنا ".

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وينظر على نطاق واسع إلى بركات (62 عاما) على أنه التالي في ترتيب رئاسة حزب الليكود.

وإذا كان على بركات أن يتولى رئاسة الليكود من نتنياهو - الذي يخضع حاليًا للمحاكمة بتهم الاحتيال والرشوة - فسيكون منافسًا قويًا على منصب رئيس الوزراء في الجولة المقبلة من الانتخابات، حسبما قال مطلعون إسرائيليون للصحيفة.

ويعتقد بركات أن طهران قد تشجعت في الأشهر الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي في بلاده والمصاعب الأميركية في الخارج.

وقال: "من وجهة نظرهم هناك حكومة إسرائيلية ضعيفة وإدارة أميركية مرت بتحديات في أفغانستان. هم يتحركون بقوة لاستخدام هذه الفرصة السانحة".