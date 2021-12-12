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"مجموعة السبع": على إيران وقف تصعيدها النووي

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Italy's Deputy Minister of Foreign Affairs Marina Sereni, German Federal Minister for Economic Cooperation and Development Svenja Schulze, Phillippines Secretary of Foreign Affairs Teodoro L Locsin Jr, Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock, Italy's Foreign Minister Luigi Di Maio, British Foreign Secretary Liz Truss, U.S. Secretary of State Antony Blinken, Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly, Canada's Minister of International Development Harjit Sajjan, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell and Brunei Darussalam's Minister of Foreign Affairs Dato Erywan Pehin Yusof pose for the family photograph on day two of the G7 foreign ministers meeting in Liverpool, Britain December 12, 2021. The last in-person meeting of Britain's year-long G7 presidency comes amid rising global tensions. Olivier Douliery/Pool via REUTERS
وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول اليوم
نووي إيران

"مجموعة السبع": على إيران وقف تصعيدها النووي

كبير مفاوضي إيران يقر بوجود خلافات عديدة في مفاوضات فيينا النووية

العربية.نت

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قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في نهاية اجتماعهم في ليفربول، اليوم الأحد، إن على إيران وقف تصعيدها النووي.

من جهته قال كبير مفاوضي إيران في المحادثات النووية علي باقري كني اليوم الأحد إن بلاده لم تتلق أي مقترحات أو مبادرات من الأطراف الغربية بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف باقري كاني أن إيران قدمت "رؤى مختلفة بناء على تعديلات ومقترحات من جانبها". كما قال إن هناك خلافات "عديدة" في محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات والإجراءات النووية.

وأضاف أن الخلافات "واضحة" في المسودة النهائية التي تم التوصل إليها بعد الجولة السادسة من المحادثات.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، قد قالت في وقت سابق من اليوم إن المفاوضات التي استؤنفت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني هي "الفرصة الأخيرة أمام إيران"، لاعتماد موقف "جدي".

الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا
الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا

وقالت الوزيرة البريطانية التي تتولى بلادها حالياً رئاسة مجموعة السبع "إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة".

وتابعت: "هذه فرصتهم الأخيرة ومن الضروري أن يفعلوا ذلك. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

يأتي هذا بينما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، السبت، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وذلك بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع.

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
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وقالت بيربوك للصحافيين في مدينة ليفربول بإنجلترا، حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع: "الوقت ينفد"، مضيفةً: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم".

وقالت إن إيران استأنفت المحادثات بموقف أعاد المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء. وتأتي الجولة الحالية من المحادثات في فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر، إثر انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران.

وفي هذا السياق أكد دبلوماسي أوروبي لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في فيينا أن "موقف إيران في المفاوضات لم يتغير بشكل جوهري".

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