نائب إيراني: من يبحث عن آلات موسيقية ونظارات شمسية عليه مغادرة إيران

صرح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، كاظم موسوي، أن من يسعى لاستخدام النظارات الشمسية والآلات الموسيقية يجب أن يغادر إيران "لأن بلادنا هي جمهورية إسلامية"، على حد تعبيره.

هذه التصريحات انعكست بقوة في منصات التواصل الناطقة بالفارسية، وأثارت ردودا معارضة على نطاق واسع، إلا أن موسوي، وهو رجل دين، رد على التعليقات بخصوص تصريحاته، قائلا: "إن وجود أو عدم وجود هذين المنتجين لا يحدث أي فرق في حياة الناس، والأشخاص الذين لا يشعرون بالرضا يمكنهم مغادرة إيران".

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استخدام النظارة الشمسية بحاجة لموافقة طبيب

وأضاف موسوي في مقابلة مع "مرصد إيران" أن استخدام النظارات الشمسية يجب أن يتم وفقا لآلية قانونية "بشرط أن يتم ذلك بعد موافقة طبيب مختص"، مشددا أيضا على عدم ضرورة استيراد الآلات الموسيقية.

يذكر أنه بعد ثورة 1979 التي أسقطت نظام الشاه وجاءت بنظام ديني في إيران، واجهت الموسيقى، مثل المجالات الفنية الأخرى، قيودا مشددة كثيرة، بما في ذلك عدم عرض الآلات الموسيقية في وسائل الإعلام الحكومية، ومنع النساء من الغناء المنفرد.

وتأتي تصريحات كاظم موسوي بعد إعلان رئيس اتحاد مصنعي وبائعي النظارات في الأهواز، غلام علي أهنكووب نجاد، مؤخرا، حظر استيراد "النظارات الشمسية" إلى البلاد، قائلاً إن النظارات الشمسية تعتبر أيضا سلعا "فاخرة" وغير ضرورية.

وبعد زيادة القيود في مجالات من هذا النوع في إيران، خلال العقود الأربعة الماضية أي منذ ثورة عام 1979، تم إدراج الآلات الموسيقية في قائمة المجموعة الجمركية الرابعة، وتشمل هذه المجموعة البضائع التي يحظر استيرادها إلى البلاد.

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية، نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الجاري، عن إعادة 11 حاوية محملة بالآلات الموسيقية نظرا لكونها ضمن قائمة البضائع الممنوعة.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني موسوي، أن استيراد الآلات الموسيقية إلى البلاد ليس بالأمر الجيد لأن بلادنا هي "جمهورية"، متسائلا: "لماذا يجب استيراد الآلات الموسيقية إلى البلاد رغم كل هؤلاء الشهداء ورجال الدين؟ الآلات الموسيقية وملحقاتها ليست مهمة حتى نقضي الوقت والعملة من أجلها".