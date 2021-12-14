والد "روح الله زم" يخلع زي رجال الدين الإيرانيين

خلال إحياء الذكرى الأولى لإعدام نجله الصحافي مدير قناة "آمد نيوز" على تلغرام، روح الله زم، خلع رجل الدين الشيعي محمد علي زم، زيه الديني ليستبق بذلك أمراً من قبل محكمة رجال الدين الإيرانية.

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وأعلن والد روح الله زم، مساء أمس الاثنين، عند قبر نجله، أنه تم رفع قضية لمحاكمته في محكمة رجال الدين، موضحاً أنه اتخذ خطوة استباقية بخلع ملابس رجال الدين الشيعة بنفسه.

كما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت خطاب محمد علي زم في الذكرى السنوية لإعدام ابنه، قال فيها إنهم يخططون لمحاكمته ليثبتوا أنه يصلح لارتداء بارتداء زي رجال الدين، مضيفاً :"أنا شخصيا أقدم هذا الثوب وهذه العمامة هنا لأولئك الذين ينفقون بأموال وإمكانيات هذا الشعب.. ليجبروا الشهود على الكذب ضدي وهم مكرهون لذلك.. لذا سأخلع ملابسي بنفسي وأقدمها لكم"، وفق تعبيره.

خطف ثم إعدام

واختُطف روح الله زم، الذي كان لاجئا في فرنسا، من قبل رجال استخبارات إيران خلال رحلته إلى العراق في سبتمبر 2019، وأعلن مكتب المدعي العام الثوري بطهران إعدامه في ديسمبر 2020.

فيما وصف محمد علي زم، حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الثورة بحق نجله الصحافي بأنه "غير قانوني"، وأعلن أن ابنه حُرم من "أبسط حقوقه" أثناء المحاكمة.

برئاسة رئيسي

وسبق أن شغل رجل الدين محمد علي زم الذي خلع زيه الديني، منصب رئيس قسم الفنون والنائب الثقافي والاجتماعي لأمانة المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في إيران.

أما محكمة رجال الدين في إيران فهي محكمة مخصصة لمحاكمة رجال دين المتهمين بمختلف التهم من العادية إلى السياسية.

ولا يزال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يترأس المحكمة الخاصة لرجال الدين وذلك منذ أن كان رئيسا للسلطة القضائية.