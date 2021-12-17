توجه لتأجيل مفاوضات فيينا النووية.. وإيران: حققنا تقدما وسنواصل المحادثات

قال 3 دبلوماسيين إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع، اليوم الجمعة، لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي.

كما أكد أحد الدبلوماسيين أنه من المقرر استئناف العمل في 27 من الشهر الجاري، فيما حدد دبلوماسي آخر إطاراً زمنياً بين عيد الميلاد ورأس السنة.

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ومن جهته، قال كبير مفاوضي إيران في فيينا علي باقري كني، اليوم الجمعة، على "تويتر": "حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع وسنواصل المحادثات في غضون عدة أيام بعد جلسة اليوم".

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

من جهة أخرى قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمنع إيران وميليشياتها من الحصول على مسيرات فتاكة.

وقالت اللجنة في بيان إن اعتماد إيران المتزايد على المسيرات وتصديرها يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وشددت لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة تعامل واشنطن لوقف إرهاب إيران الإقليمي، ومعاقبتها على سلوكها المزعزع للاستقرار.

بدوره قال النائب الجمهوري جيم ريش إنه سبق وتم التحذير من خطر هجمات بمسيرات نفذتها إيران ضد العراق والسعودية.