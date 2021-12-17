.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توجه لتأجيل مفاوضات فيينا النووية.. وإيران: حققنا تقدما وسنواصل المحادثات

  • الخط
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
نووي إيران

توجه لتأجيل مفاوضات فيينا النووية.. وإيران: حققنا تقدما وسنواصل المحادثات

كبير مفاوضي إيران في فيينا: حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع وسنواصل المحادثات في غضون عدة أيام بعد جلسة اليوم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال 3 دبلوماسيين إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع، اليوم الجمعة، لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي.

كما أكد أحد الدبلوماسيين أنه من المقرر استئناف العمل في 27 من الشهر الجاري، فيما حدد دبلوماسي آخر إطاراً زمنياً بين عيد الميلاد ورأس السنة.

ومن جهته، قال كبير مفاوضي إيران في فيينا علي باقري كني، اليوم الجمعة، على "تويتر": "حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع وسنواصل المحادثات في غضون عدة أيام بعد جلسة اليوم".

تعبيرية
تعبيرية

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

3000 قائد عسكري إسرائيلي يحذرون بايدن من الاتفاق النووي  إيران نووي إيران 3000 قائد عسكري إسرائيلي يحذرون بايدن من الاتفاق النووي 
غروسي في "مقابلة خاصة": المحادثات النووية في فيينا لن تنجح دون إتمام عمليات التفتيش إيران نووي إيران غروسي في "مقابلة خاصة": المحادثات النووية في فيينا لن تنجح دون إتمام عمليات التفتيش

من جهة أخرى قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمنع إيران وميليشياتها من الحصول على مسيرات فتاكة.

وقالت اللجنة في بيان إن اعتماد إيران المتزايد على المسيرات وتصديرها يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وشددت لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة تعامل واشنطن لوقف إرهاب إيران الإقليمي، ومعاقبتها على سلوكها المزعزع للاستقرار.

بدوره قال النائب الجمهوري جيم ريش إنه سبق وتم التحذير من خطر هجمات بمسيرات نفذتها إيران ضد العراق والسعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
توت وكركم وليمون.. 8 أطعمة تحمي الكبد وتقيه من الأمراض توت وكركم وليمون.. 8 أطعمة تحمي الكبد وتقيه من الأمراض
دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر! دراسة تكشف: 80% من هذا الجيل ينامون أثناء العمل.. ويجنون أموال أكثر!
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
تحذيرات أوروبية لموسكو من عواقب غزو أوكرانيا
تحذيرات أوروبية لموسكو من عواقب غزو أوكرانيا
اكتشف المزيد