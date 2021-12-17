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فيينا.. اختتام الجولة السابعة من مفاوضات نووي إيران دون اتفاق

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منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا
منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا
نووي إيران

فيينا.. اختتام الجولة السابعة من مفاوضات نووي إيران دون اتفاق

قال المنسق الأوروبي ليس أمامنا أشهر للتوصل لاتفاق مع إيران بل أسابيع، مشيراً إلى استئناف المحادثات مع إيران قريباً

العربية.نت - وكالات

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اختتمت اليوم الجمعة، الجولة السابعة من المفاوضات النووية بين القوى الكبرى مع إيران في فيينا دون اتفاق، وذلك بحسب ما ذكر المنسق الأوروبي إنريك مورا، فيما أفاد مسؤول أوروبي أن المحادثات النووية في فيينا توقفت بطلب من إيران.

وقال المنسق الأوروبي: "ليس أمامنا أشهر للتوصل لاتفاق مع إيران بل أسابيع"، مشيرا إلى استئناف المحادثات مع إيران قريبا.

وأضاف: "أمامنا مهمة صعبة في الجولة الثامنة من المحادثات مع إيران، ولا يوجد أمامنا وقت طويل للتوصل إلى اتفاق مع إيران".

مفاوضون أوروبيون يحثون إيران على تسريع الخطى في المحادثات

هذا ودعا مفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران، الجمعة، إلى التحرك بخطى حثيثة عند استئناف المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي، وذلك بعد أن توقفت المناقشات بناء على طلب إيران.

وقال المفاوضون في بيان: "يحدونا الأمل في أن تكون إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بسرعة، والمشاركة بشكل بناء حتى يمكن للمحادثات أن تتحرك بوتيرة أسرع"، مضيفين أنه لم يتبق سوى مسافة تقاس بالأسابيع وليس بالشهور قبل تلاشي الفوائد الأساسية لاتفاق منع الانتشار النووي.

من جهة أخرى، قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون لمنع إيران وميليشياتها من الحصول على مسيرات فتاكة.

وقالت اللجنة في بيان إن اعتماد إيران المتزايد على المسيرات وتصديرها يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وشددت لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة تعامل واشنطن لوقف إرهاب إيران الإقليمي، ومعاقبتها على سلوكها المزعزع للاستقرار.

بدوره، قال النائب الجمهوري جيم ريش، إنه سبق وتم التحذير من خطر هجمات بمسيرات نفذتها إيران ضد العراق والسعودية.

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