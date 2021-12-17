.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسيح نجاد تكشف كواليس الخطة الإيرانية لخطفها من الولايات المتحدة

  • الخط
خاص

مسيح نجاد تكشف كواليس الخطة الإيرانية لخطفها من الولايات المتحدة

قالت نجاد في برنامج "سؤال مباشر" الذي تبثه قناة العربية: مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أحبط العملية أوقف شخصاً متورطاً في لوس أنجلوس بينما بقي أربعة آخرون في إيران

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مسيح علي نجاد، الصحافية الأميركية من أصل إيراني، تفاصيل الخطة الإيرانية لمحاولة خطفها من بروكلين في الولايات المتحدة.

وقالت نجاد في برنامج "سؤال مباشر" الذي تبثه قناة العربية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي أحبط العملية أوقف شخصا متورطا في لوس أنجلوس بينما بقي أربعة آخرون في إيران.

وتم نقل مسيح علي نجاح إلى بيتين آمنين حتى الآن، من أجل ضمان سلامتها. اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قدما مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران لإقدامه على محاولة خطف مواطنة من الأراضي الأميركية.

سؤال مباشر | الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد تروي تفاصيل محاولة اختطافها في نيويورك سؤال مباشر سؤال مباشر | الصحفية الإيرانية مسيح علي نجاد تروي تفاصيل محاولة اختطافها في نيويورك

وفي الحلقة، تُذكّر نجاد أن النظام الإيراني خطف أكثر من 500 معارض، من دول عدة، على مدى أربعة عقود.

مسيح علي نجاد ترى في التخطيط لخطفها تحديا للحكومة الأميركية، وتطالب الأخيرة برد مناسب كي لا تتكرر المحاولة مع آخرين. وأشارت الصحافية الأميركية من أصل إيراني إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكيف يحتجز النظام أشخاصا عدة، من جنسيات أوروبية.

ولفتت إلى أن الشعب الإيراني تظاهر داخل البلاد معلنا رفضه للنظام الذي هو على شاكلة "داعش"، ولا يقبل التطور، وفقا لتعبيرها. مسيح ناشدت المجتمع الدولي ألا يدفن حقوق الإنسان تحت الاتفاق النووي المرتقب في مفاوضات فيينا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
اكتشف المزيد