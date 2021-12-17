مسيح نجاد تكشف كواليس الخطة الإيرانية لخطفها من الولايات المتحدة

كشفت مسيح علي نجاد، الصحافية الأميركية من أصل إيراني، تفاصيل الخطة الإيرانية لمحاولة خطفها من بروكلين في الولايات المتحدة.

وقالت نجاد في برنامج "سؤال مباشر" الذي تبثه قناة العربية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الذي أحبط العملية أوقف شخصا متورطا في لوس أنجلوس بينما بقي أربعة آخرون في إيران.

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وتم نقل مسيح علي نجاح إلى بيتين آمنين حتى الآن، من أجل ضمان سلامتها. اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قدما مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران لإقدامه على محاولة خطف مواطنة من الأراضي الأميركية.

وفي الحلقة، تُذكّر نجاد أن النظام الإيراني خطف أكثر من 500 معارض، من دول عدة، على مدى أربعة عقود.

مسيح علي نجاد ترى في التخطيط لخطفها تحديا للحكومة الأميركية، وتطالب الأخيرة برد مناسب كي لا تتكرر المحاولة مع آخرين. وأشارت الصحافية الأميركية من أصل إيراني إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكيف يحتجز النظام أشخاصا عدة، من جنسيات أوروبية.

ولفتت إلى أن الشعب الإيراني تظاهر داخل البلاد معلنا رفضه للنظام الذي هو على شاكلة "داعش"، ولا يقبل التطور، وفقا لتعبيرها. مسيح ناشدت المجتمع الدولي ألا يدفن حقوق الإنسان تحت الاتفاق النووي المرتقب في مفاوضات فيينا.