بعد أنباء عن مطالبة الحوثيين بخروجه.. طهران تؤكد مغادرة سفيرها مصاباً بكورونا

بعد أنباء عن مطالبة الحوثيين لسفير إيران بالمغادرة، أعلنت طهران أن سفيرها حسن إيرلو، غادر على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت خارجية إيران، إن سفيرها لدى الحوثيين احتاج لعلاج خارج اليمن لإصابته بكورونا.

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وأعلن سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مغادرة سفير إيران لدى الحوثيين.

وقال مصدر سعودي، إن التحالف سمح بخروج سفير إيران لدى الحوثيين، إيرلو، بعد وساطة عُمانية عراقية، نقلا عن فرانس برس.

وذكر المصدر السعودي أن التحالف سمح لطائرة عراقية بالهبوط في صنعاء لإخراج سفير إيران لدى الحوثيين.

وغادر السفير الإيراني لدى الميليشيا الحوثية مطار صنعاء الدولي، السبت، على متن طائرة عراقية، بحسب المصدر السعودي.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة، وجود خلاف بين السفير الإيراني والميليشيا التي اعتبرته مشكلة سياسية بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور بأن "الحوثيين يستجيبون لإيران".

وأفاد تقرير "وول ستريت جورنال" أن السفير كان يعمل بصورة طبيعية حتى أيام قليلة ماضية، ما ينفي إصابته بالفيروس.

وتحدثت مصادر عن أنباء مختلفة تواترت حول أسباب إجلاء إيرلو سفير طهران لدى الحوثيين في صنعاء، ومن تلك الأنباء إصابته في إحدى الغارات الجوية، غير أن الحوثيين أشاروا إلى إصابته بكورونا.

وكانت إيران أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وصول سفيرها إلى الحوثيين في صنعاء من دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علما أن مطار العاصمة اليمنية كان مغلقا أمام الرحلات مع فرض تحالف دعم الشرعية في اليمن السيطرة على الأجواء اليمنية.

"الحاكم الإيراني لدى الحوثيين"

وبحسب معلومات استخباراتية، فإن إيرلو كان يشار إليه باعتباره الحاكم الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء.

وصنفت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق، إيرلو، الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة العقوبات.

وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت بعد وصول إيرلو إلى صنعاء من تفاقم الصراع في البلاد.