إسرائيل: أوضاع إيران الداخلية فرصة للعالم كي يتحرك

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "إيران ليس لديها أوراق مساومة حقيقية" في محادثات فيينا بشأن برنامجها النووي، مضيفا أن استراتيجية طهران في استنزاف الوقت "يجب أن تتحطم"، معتبرا أن أمام العالم "فرصة كي يتحرك"، وفق ما نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي اليوم الاثنين.

إلى هذا، أضاف أن "إيران ليست قوة عظمى.. مواطنوها يعانون من وضع اقتصادي صعب.. استثمارها في التنمية انخفض في نصف العقد الماضي، ولديها مشاكل داخلية وخارجية كثيرة".

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يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أبلغ الأميركيين في 11 ديسمبر الجاري، أنه حدد موعداً نهائياً للوقت الذي سيحتاج فيه الجيش الإسرائيلي إلى استكمال الاستعدادات لشن هجوم على إيران.

وكان غانتس شدد على أن بلاده مستعدة للمواجهة بكل ما يلزم، وذلك أمام رؤساء معاهد بحثية وكبار الباحثين في واشنطن، مشيراً إلى أن إيران تبني قوتها في غرب بلادها لمهاجمة دول في الشرق الأوسط وإسرائيل تحديدا.

لا موعد لاستئناف المفاوضات

تأتي تصريحات غانتس في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن لا موعد ثابتا لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أن الوفد الإيراني لم يجرِ مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي، بل استلم بعض الرسائل عبر إنريكي مورا، المنسق الأوروبي للمفاوضات.

وأضاف أن بلاده ردت على الرسائل الأميركية بصورة غير مباشرة.

هذه التطورات تأتي بعد أيام قليلة من إعلان مسؤول أميركي أن المفاوضات مع إيران لم تصل بعد لنقطة رفع العقوبات، مشيراً إلى أنها لا تزال تناقش قضايا لا حلولا.

فيما حذر الدبلوماسي لصحيفة "بوليتكو" رافضاً الكشف عن اسمه، من مخاطر فشل المحادثات مع إيران، والذي قد يؤدي لسباق تسلح في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يسعى للحصول على ألياف الكربون لصناعة أجهزة طرد مركزي.