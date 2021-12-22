الرئيس الإسرائيلي: يجب تحييد تهديد إيران النووي نهائيا باتفاق أو بدونه

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأربعاء، إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق في المحادثات بين الدول العظمى وإيران في فيينا، أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنه يجب "تحييد التهديد الإيراني" بشكل نهائي.

وأضاف بالقول: "إيران قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط، وأنا أتابع المفاوضات الجارية وأدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاستخفاف بخطورة الأمر".

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وشدد بالقول: "يجب تحييد التهديد النووي الإيراني بشكل نهائي سواء كان ذلك مع أو بدون اتفاق".

وبحسب هرتسوغ، فإنه "في هذه الأيام يواصل الأخطبوط الإيراني إرسال أذرعه إلى كافة أنحاء الشرق الأوسط. وإيران هي قنبلة زمنية موقوتة تهدد إسرائيل والشرق الأوسط كله".

وأشار إلى أن "هذا الموضوع متفق عليه في المجتمع الإسرائيلي وفي أوساط قيادته. وأنا أتابع المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي، وأدعو المجتمع الدولي إلى أن يحظر السماح لإيران بحيازة قدرة نووية".

يأتي ذلك فيما اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، أن إيران "تلعب في الوقت الضائع". وجاءت أقوالهما خلال مراسم تخريج دورة طيارين اليوم الأربعاء.

وتزامنا، قال وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن محادثاتِ فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والتي توقفت مؤقتًا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستُستأنف قبل نهاية هذا العام

كما أكد دبلوماسيون لـ"رويترز" أنه من المقرر استئنافُ المحادثات غيرِ المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر ديسمبر.