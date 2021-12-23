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المنسق الأوروبي: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

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انريكي مورا في فيينا (أرشيفية- رويترز)
إنريكي مورا في فيينا (أرشيفية - رويترز)

المنسق الأوروبي: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

دبي - العربية.نت

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أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، اليوم الخميس، أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستبدأ الاثنين القادم.

واعتبر مورا عبر حسابه على تويتر أنه من المهم "تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة"

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من جهته، أكد المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف استئناف محادثات فيينا بشأن إيران في 27 ديسبمر.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن محادثات فيينا، والتي توقفت مؤقتًا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستُستأنف قبل نهاية هذا العام.

كما أكد دبلوماسيون لرويترز، أنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر ديسمبر.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت الاثنين، أن لا موعد ثابتا لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي.

فيما كشف المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أن الوفد الإيراني لم يجرِ مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي، بل استلم بعض الرسائل عبر إنريكي مورا، المنسق الأوروبي للمفاوضات.

وأضاف أن بلاده ردت على الرسائل الأميركية بصورة غير مباشرة.

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