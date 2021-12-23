المنسق الأوروبي: استئناف مفاوضات فيينا الاثنين المقبل

أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، اليوم الخميس، أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستبدأ الاثنين القادم.

واعتبر مورا عبر حسابه على تويتر أنه من المهم "تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة"

The #VennaTalks will resume on December 27. Usually It isn’t popular to engage in serious business b/w the Catholic Christmas and the New Year. In this particular case this is an indication that all negotiators don’t want to waist time and aim at speediest restoration of #JCPOA. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 23, 2021

.

مادة اعلانية

من جهته، أكد المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف استئناف محادثات فيينا بشأن إيران في 27 ديسبمر.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن محادثات فيينا، والتي توقفت مؤقتًا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستُستأنف قبل نهاية هذا العام.

كما أكد دبلوماسيون لرويترز، أنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر ديسمبر.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت الاثنين، أن لا موعد ثابتا لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي.

فيما كشف المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أن الوفد الإيراني لم يجرِ مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي، بل استلم بعض الرسائل عبر إنريكي مورا، المنسق الأوروبي للمفاوضات.

وأضاف أن بلاده ردت على الرسائل الأميركية بصورة غير مباشرة.