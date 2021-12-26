مقتل 2 من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات مع مسلحين بزاهدان 

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، بمقتل عنصرين تابعين للحرس الثوري خلال اشتباكات مع مسلحين في زاهدان بجنوب شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن العلاقات العامة في مقر القدس التابع للحرس الثوري القول إن العنصرين قتلا الليلة الماضية خلال "مهمة" لقوات مقر القدس.

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والحرس الثوري يعد أهم جهاز عسكري وأمني واقتصادي حكومي. وبالإضافة إلى المهام الأمنية والعسكرية الداخلية وكونه أهم مقاول للمشاريع العملاقة دون منافس، يشكل ذراع التدخل الخارجي الإيراني من خلال "فيلق القدس" وهو المسؤول الأول عن البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج المسيرات المثيرين للجدل.