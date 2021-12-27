.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني

  • الخط
Capture
من الفيديو

الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني

الفيديو يظهر أحد ملالي إيران بمدينة قم يضرب امرأة على رأسها بعصاه بعد نصحها بالحجاب

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشرت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، مقطع فيديو يظهر أحد ملالي إيران بمدينة قم يضرب امرأة على رأسها بعصاه بعد نصحها بالحجاب.

وردت المرأة بدهس عمامته التي سقطت على الأرض، ويظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" من زاوية أخرى أن رجل دين آخر سقطت عمامته أثناء هروبه من المكان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل أنت هل أنت "ملقّح بالكامل" ضد كورونا؟.. أوميكرون قد يغير ذلك!
3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم 3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
بعد انتحار موظف مصري داخل مقر عمله.. أول تحرك من الحكومة بعد انتحار موظف مصري داخل مقر عمله.. أول تحرك من الحكومة
قبل أن تذهب
الرئيس الصومالي يعلق صلاحيات رئيس الحكومة
الرئيس الصومالي يعلق صلاحيات رئيس الحكومة
اكتشف المزيد