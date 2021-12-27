الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني

نشرت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، مقطع فيديو يظهر أحد ملالي إيران بمدينة قم يضرب امرأة على رأسها بعصاه بعد نصحها بالحجاب.

في مقطع فيديو نشرته الناشطة مسيح علي نجاد، يظهر أحد ملالي #إيران بمدينة قم يضرب امرأة على رأسها بعصاه بعد نصحها بالحجاب. وردت المرأة بدهس عمامته التي سقطت على الأرض. ويظهر مقطع فيديو تلقته #إيران_إنترناشيونال من زاوية أخرى أن رجل دين آخر سقطت عمامته أثناء هروبه من المكان. pic.twitter.com/jfb7537iH4 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 27, 2021

وردت المرأة بدهس عمامته التي سقطت على الأرض، ويظهر مقطع فيديو تلقته "إيران إنترناشيونال" من زاوية أخرى أن رجل دين آخر سقطت عمامته أثناء هروبه من المكان.