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إيران تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لدى الحوثيين في اليمن

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة
اليمن والحوثي

إيران تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لدى الحوثيين في اليمن

شكوك حول الرواية الإيرانية عن وفاة سفيرها السابق لدى الحوثيين حسن إيرلو متأثرا بفيروس كورونا

دبي - رويترز

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين إن طهران تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لها لدى الحوثيين في اليمن.

والثلاثاء الماضي، اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن مصرع القيادي في الحرس الثوري الإيراني وسفيرها الافتراضي لدى ميليشيا الحوثي، حسن إيرلو، "ضربة للنظام الإيراني ومشروعه في اليمن".

وجاء ذلك في أول تعليق لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على اعتراف إيران بمصرع الضابط في الحرس الثوري إيرلو.

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر: "دفع النظام الإيراني بالضابط في فيلق القدس إيرلو حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل".

سفير إيران السابق في صنعاء حسن إيرلو (أرشيفية- فرانس برس)
سفير إيران السابق في صنعاء حسن إيرلو (أرشيفية- فرانس برس)

وأشار إلى أن طهران بذلك انتقلت للواجهة في إدارة التصعيد السياسي وإجهاض الحلول السلمية للأزمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة.

وأضاف وزير الإعلام اليمني: "احتفت ميليشيا الحوثي بإيرلو، واستقبلته بالسجاد الأحمر، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري "السلم، والحرب" ليمارس خلالها طقوس الحاكم الفعلي، الذي تصدر الاحتفالات، "يزور المؤسسات، يتفقد الأوضاع"، لتكشف للعالم انقيادها وتبعيتها العمياء للنظام الإيراني".

وأكد أنه "بعد عام من وصول إيرلو حاكما عسكرياً تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب، وعادت تستجدي الوساطات لمجرد إجلائه، بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف بقيادة السعودية أنفها في التراب"، وفق تعبيره.

واستدرك الإرياني -ساخرا من وعد إيران في رمضان الماضي بدخول مأرب والإفطار من بلحها- قائلا: "أما إيرلو الذي اختبر بأس اليمنيين، فلا هو عاد مشيا على قدميه كما دخلها ولا هو ذاق تمر مأرب".

ويكتنف الغموض والتكهنات أسباب مصرع القيادي في الحرس الثوري الإيراني إيرلو، الذي اعتبرته بعض الدوائر حاكم إيران الفعلي في صنعاء.

ودونما اعتبار يذكر لموقف ميليشيا الحوثي التي تنكر وجود فيروس كورونا، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، زادة، السبت 18 ديسمبر الجاري، نجاح نقل القيادي الإيراني إيرلو "إلى إيران لغرض العلاج، نظرًا لإصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام"، وذلك قبل الإعلان عن وفاته.

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واستبعدت مصادر سياسية في صنعاء صحة الرواية الإيرانية، نظراً لما يتمتع به إيرلو من رعاية خاصة وإجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا، معتبرة الإعلان الإيراني بهذه الصيغة فضيحة سياسية بحق ميليشيا الحوثي ودلالة على استهتارها بأرواح اليمنيين.

ونقل موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي عن مصادر عاملة في وزارة الخارجية بصنعاء، أن إيرلو نقل محمولاً إلى مطار صنعاء الدولي، وهو ما يرجّح فرضية إصابته بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية.

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