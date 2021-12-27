.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيينا.. جولة ثامنة من مفاوضات إيران النووية

  • الخط
This handout photo taken and released on December 9, 2021 by the EU delegation in Vienna - EEAS shows flags of participating states during a meeting of the joint commission on negotiations aimed at reviving the Iran nuclear deal in Vienna, Austria. Negotiators of the Iranian nuclear deal met on December 9, 2021, 'determined to work hard' to save the 2015 deal after the suspension of talks last week. (Photo by Handout / EU DELEGATION IN VIENNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA / EEAS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA / EEAS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
جولة جديدة من المباحثات النووية في فيينا
نووي إيران

فيينا.. جولة ثامنة من مفاوضات إيران النووية

تهديدات وغموض قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية مع إيران.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري وإيران تضع الكرة في ملعب الغرب

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

تستأنف في فيينا اليوم الاثنين الجولة الثامنة من المفاوضات النووية، في وقت علنت إيران أن فريقها للتفاوض جاهز لمهمته بكل قوة، وسيبقى في المدينة طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصدر مسؤول، استعداد طهران للمضي قدماً في المفاوضات إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للتركيز على الحوار الموضوعي، وأن إيران ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن، وأن التقدم في الجولة القادمة يعتمد على نهج الدول الأخرى المشاركة في محادثات فيينا.

يأتي ذلك فيما أكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال يوري غوردين جاهزيةَ إسرائيل للتصدي لأي هجمات صاروخية قد تتعرض لها، وذلك رداً على تهديد إيراني بشن مثل هذه الهجمات.

وقال غوردين إن على تل أبيب مواصلةَ استعداداتها وتحسينَ جاهزيتها للتعامل مع هذا السيناريو، بالإضافة إلى سدّ النواقص القائمة في مجال تحصين الجبهة الداخلية.

إيرانُ، من جهتها، استبقت الجولةَ الثامنة بالتصعيد.

تعبيرية
تعبيرية

ففي نبرة تحذيرية لإسرائيل، قالت إيران إنها أطلقت 16 صاروخًا باليستيا خلال التدريبات العسكرية التي زعمت أنها يمكن أن تدمر إسرائيل، والتي تضمنت أيضًا ضربة وهمية على هدف تم إعداده على غرارِ مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي.

في المقابل، كانت تل أبيب تستكشف بشكل صارم خيار العمل العسكري ضد برنامج إيران النووي إذا استمرت طهران في خرق الاتفاق مع الغرب.

ومع ذلك، تدعي إيران أنها ظلت ملتزمةً بالاتفاق، وليست لديها نية لتخصيب اليورانيوم الخاص بها بما يزيد عن 60% حتى لو فشلت المحادثات.

إيران: استخدام الوقود النووي قريبا في بوشهر إيران إيران: استخدام الوقود النووي قريبا في بوشهر
سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران قد تستنفد خلال أسابيع أميركا نووي إيران سوليفان: الدبلوماسية النووية مع إيران قد تستنفد خلال أسابيع

يُذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أثبتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاوةٍ تصل إلى 20% في منشأة فوردو، وهي المنشأةُ التي كانت محظورة في صفقة الاتفاقِ النووي الأصلية

وفي تل أبيب، أعربت السلطات عن شكوكها وشاركت معلومات مع واشنطن تشير إلى نية إيران زيادة مستوى التخصيب إلى 90%، وهي النسبة التي يمكن بعد الوصول إليها لاستخدام اليورانيوم للأغراض العسكرية.

وعلى الرغم من توصلِ إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لإعادة تركيب كاميرات المراقبة بمنشأة كرج، يسلط الخبراء الغربيون الضوء على أن طهران قد تقرر فجأة تأجيل أي مراقبة لمواقعها بدعوى أن الكاميرات تم اختراقها سابقا من قبل المخابرات الإسرائيلية، وهي الحجةُ نفسُها التي ترددت في الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء التغذية: هذا أفضل مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50 خبراء التغذية: هذا أفضل مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50
بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون بدقة تزيد على 97%.. صينيون يطورون "مدعي عام" يعمل بالذكاء الاصطناعي
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
اعتقالات في محيط دوائر عليا.. اختراق التحالف للحوثيين يربك قياداتهم اعتقالات في محيط دوائر عليا.. اختراق التحالف للحوثيين يربك قياداتهم
قبل أن تذهب
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
اكتشف المزيد