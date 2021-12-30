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إعلام إيراني: طهران أطلقت صاروخاً يحمل أقماراً صناعية

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قمر صناعي إيران قاصد
أرشيفية
إيران و رئيسي

إعلام إيراني: طهران أطلقت صاروخاً يحمل أقماراً صناعية

الصاروخ أطلق مع حاملة أقمار صناعية تضم ثلاثة أقمار إلى الفضاء

دبي - العربية.نت

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قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طهران أطلقت صاروخًا مع حاملة أقمار صناعية تضم ثلاثة أقمار إلى الفضاء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان أي قمر قد دخل في مدار حول الأرض أم لا.

لم يذكر تقرير التلفزيون الحكومي يوم الخميس موعد الإطلاق أو نوعية الأقمار التي حملها الصاروخ. يأتي ذلك وسط مفاوضات جارية في فيينا بشأن اتفاق إيران النووي. أثارت عمليات الإطلاق السابقة توبيخًا من الولايات المتحدة.

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وعرضت وسائل إعلام حكومية إيرانية قائمة عمليات إطلاق الأقمار الصناعية القادمة لبرنامج الفضاء المدني للجمهورية الإسلامية، والذي عانى منه سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة. يدير الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري برنامجه الموازي الذي نجح في وضع قمر صناعي في المدار العام الماضي.

جاء هذا الأمر وسط محادثات فيينا مع الموقف المتشدد الذي اتخذه مفاوضو طهران، الذين وصفوا بالفعل ست جولات دبلوماسية سابقة بأنها "مسودة"، قد يثير حفيظة الدول الغربية. ذهب وزير خارجية ألمانيا الجديد إلى حد التحذير من أن "الوقت ينفد بالنسبة لنا في هذه المرحلة".

وأشارت صور الأقمار الصناعية التي شاهدتها وكالة الأسوشيتدبرس إلى أن الإطلاق كان وشيكًا في وقت سابق من هذا الشهر.

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