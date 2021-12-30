حوار مكثّف بين روسيا وأميركا لإنجاح مفاوضات فيينا

بعدما حذّرت واشنطن من تعليقات إيجابية بشأن المحادثات في فيينا، قائلة إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت طهران قد عادت إلى المفاوضات بنهج بناء، كشف المبعوث الروسي عن أن مسؤولين كباراً معنيين بإيران من الولايات المتحدة وروسيا التقوا في فيينا.

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وقال مندوبون من الجانبين إن موسكو وواشنطن تنسقان في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

حوار مكثّف

كما كتب ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية على تويتر، أنه اجتمع مرتين يوم الأربعاء مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي.

وأضاف أن المشاورات تمثل الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأميركي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة أي "الاتفاق النووي".

كما تابع على تويتر بعدما قال إنه اللقاء الثاني له مع مالي، أن البلدين يواصلان حوارا مكثفا، بطريقة ووسائل قوية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

أما عند سؤال وزارة الخارجية الأميركية عن الاجتماع، فقالت إنها لا تناقش تفاصيل المحادثات الدبلوماسية.

اهتمام أوروربي

على صعيد منفصل، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكانت المحادثات النووية الإيرانية من بين الموضوعات التي نوقشت، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في بيان حول المكالمة، أن الوزير ونظراءه ناقشوا أيضا مخاوفهم المشتركة بشأن وتيرة تطورات البرنامج النووي الإيراني مع اقتراب الوقت لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.





يشار إلى أن الاتفاق المبرم في 2015 كان رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق في 2018.

كما استأنفت إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة في فيينا يوم الاثنين، مع تركيز طهران على جانب واحد من الاتفاق الأصلي، وهو رفع العقوبات المفروضة عليها، رغم ما يراه منتقدون أنه تقدم لا يذكر على صعيد كبح أنشطتها النووية.