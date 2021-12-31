بعد شحنة الأسلحة.. البحرية الأميركية تضبط سفينة إيرانية محملة بالمخدرات

صادرت سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية 385 كيلوجرامًا من الهيروين بقيمة 4 ملايين دولار تقريبًا من سفينة صيد ايرانية كانت تعبر بحر العرب في 27 ديسمبر وعلى متنها ٩ بحاريين من الجنسية الإيرانية وفقا لبيان من القيادة المركزية الأمريكية.



واكتشف أفراد البحرية الأمريكية الشحنة على متن السفينة غير القانونية أثناء إجراء التحقق من العلم وفقًا للقانون الدولي. وتم تدمير المخدرات المصادرة في البحر من قبل القوات الأمريكية.

وتعمل سفن البحرية الأمريكية كجزء من فرقة عمل دولية تسمى فرقة العمل المشتركة CTF 150 والتي زادت من دورياتها الإقليمية لتحديد موقع النشاط البحري غير القانوني وتعطيله.

مادة اعلانية

ويتكون فريق العمل من ثلاث دوريات عمل وتعمل تحت قيادة القوات البحرية المشتركة.



وقال النقيب البحري النيوزيلندي بريندون كلارك ، قائد فرقة CTF 150: "هذا الضبط الأخير هو دليل على أن CTF 150والأصول البحرية الموجودة جاهزة لإجراء عمليات الاعتراض على مدار السنة".



وفي عام 2021 ، ضبطت الفرقة 150 مخدرات غير مشروعة تزيد قيمتها على 193 مليون دولار خلال عمليات مكافحة المخدرات في البحر. وهذه الكمية تعتبر الأعلى من كمية المخدرات التي منعها فريق العمل في السنوات الأربع الماضية مجتمعة.وتقوم

القوات البحرية الدولية التي تعمل لدعم فرقة العمل المشتركة 150 بعمليات أمنية بحرية ومكافحة الإرهاب في البحر خارج الخليج العربي لتعطيل المنظمات الإجرامية والإرهابية والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بها ، بما في ذلك حركة الأفراد والأسلحة والمخدرات وغيرها . وتساعد هذه الجهود في ضمان عبورسفن الشحن التجارية المشروعة للمنطقة وحمايتها من التهديدات غير الحكومية.



وأفرجت البحرية الأمريكية عن سفينة الصيد وطاقمها المكون من تسعة أفراد ، الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون بعد ضبط المخدرات.

وتعتبر القوات البحرية المشتركة هي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم. وتضم المنظمة 34 دولة ويقع مقرها الرئيسي في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي.