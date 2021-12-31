تقرير: ضغط تفاوضي بفيينا وراء استعراض إيران الصاروخي الفضائي

ذكرت صحيفة تايمز الصادرة بالعاصمة البريطانية في عددها ليوم 31 ديسمبر أن وكالة الفضاء الإيرانية قامت يوم أمس باستعراض صاروخ جديد حامل لأقمار صناعية، وأرسلت بذلك رسالة إلى القوى الغربية التي تتفاوض مع طهران بشأن مستقبل برنامجها النووي.

وأضافت الصحيفة: "تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني عما وصفه بالإطلاق الناجح لصاروخ "سيمُرغ" الحامل لثلاثة أقمار صناعية، وراقبت الأقمار الصناعية للقوى الغربية الاستعدادات لإطلاق هذا الصاروخ، الذي انطلق من قاعدة خميني الفضائية، في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

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وتابعت تايمز اللندنية: "النجاح كان محدودا، وقد فشل الصاروخ بلوغ السرعة الكافية لوضع ثلاثة أقمار صناعية في المدار، لكن الصاروخ نفسه وصل إلى ارتفاع 290 ميلاً (470 كم)".

وعلقت الصحيفة بالقول: "تراقب القوى الغربية عن كثب برنامج إيران الفضائي، وتعتبره ذا "استخدام مزدوج"، فبالإضافة إلى كونه جزءا من جهد حقيقي لإطلاق أقمار صناعية، فإنه يشمل أيضا تقنية الصواريخ الباليستية".

ويوم أمس وبالتزامن مع الجولة الثامنة من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، حاولت إيران التلويح بإحدى أوراقها في مجال الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن الإطلاق "الناجح" للقمر الصناعي سيمُرغ يوم الخميس 29 يناير، لكن الصحفيين المحليين كشفوا عدم صحة هذا الخبر، وعاد المتحدث باسم الدفاع الإيراني معلنا فشل المحاولة في بلوغ أهدافها.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تحاول إيران إرسال قمر صناعي إلى مدار الكرة الأرضية وهي تفشل إلا أن الحرس الثوري سبق وأن أعلن النجاح في وضع قمر "نور" العسكري في الفضاء.

وبعد أن حاولت إيران في عام 2017، إطلاق الصاروخ "سيمُرغ"، الحامل للأقمار الصناعية، فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على 6 شركات تابعة لـ"مجموعة همت الصناعية" والتي تعمل في مجال الأقمار والصواريخ الفضائية.

مواصفات سیمرغ

يبلغ طول الصاروخ "سيمرغ" 26.5 متر ويبلغ وزنه عند الإطلاق 87 طنا، ويولد قوة دفع تبلغ 87 طنا، بواسطة أربعة محركات مساعدة صغيرة بمضخة توربينية وفي المرحلة الثانية ينطلق الصاروخ بأربعة محركات وهي أصغر من الأولى وجميع المحركات في هذا الصاروخ في الأصل من طراز (R-27 Zyb) السوفيتية الصنع.