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إيران.. 9 قتلى باشتباكات بين الحرس الثوري ومسلحين

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الحرس الثوري الإيراني(أرشيفية- فرانس برس)
الحرس الثوري الإيراني(أرشيفية- فرانس برس)

إيران.. 9 قتلى باشتباكات بين الحرس الثوري ومسلحين

دبي - العربية.نت

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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات التعبئة، قتلوا خلال اشتباكات جديدة مع "مسلحين" في محافظة سيستان-بلوشستان بجنوب شرق البلاد.

جاء هذا الإعلان ليل السبت، غداة تأكيد الحرس قتل ثلاثة "أشرار" لضلوعهم بقتل اثنين من عناصره في المحافظة في 25 كانون الأول/ديسمبر.

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مخبأ الأشرار

وأوضح الحرس الثوري في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد "سباه نيوز" ليلا أن قواته تمكنت السبت من "تحديد مخبأ ووكر عدد من الأشرار المسلحين" في منطقة كورين بمحافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان.

كما أشار إلى أن اشتباكا مع هؤلاء أدى إلى مقتل ستة منهم وجرح خمسة آخرين.

في المقابل، لفت بيان الحرس إلى "مقتل ثلاثة مقاتلين محليين من قوات التعبئة ("البسيج") أثناء الدفاع عن أمن واستقرار الأهالي".

وكان الحرس الثوري أعلن الجمعة قتل ثلاثة أشخاص يعملون على "زعزعة سلام وأمن السكان في جنوب شرق البلاد"، لمسؤوليتهم عن "جريمة" قتل اثنين من عناصره قبل ذلك بنحو أسبوع.

مناوشات متكررة

يذكر أنه غالبا ما تشهد محافظة سيستان-بلوشستان مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.

وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات جهادية متطرفة تنشط في تلك المنطقة، سبق لطهران أن اتهمت إسلام أباد بتوفير دعم لهم.

ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث الإعلام الرسمي الإيراني عن مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد خلال اشتباك مع "أشرار" في سيستان-بلوشستان. وفي تموز/يوليو، أعلن الحرس مقتل أربعة من عناصره خلال اشتباك مماثل في المحافظة نفسها.

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