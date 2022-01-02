هل تراجعت طهران عن مطالبها في فيينا.. مصدر إيراني يوضح

مع تصاعد التحذيرات الدولية في الآونة الأخيرة من فشل المحادثات النووية في حال استمرت إيران بالتشدد في مواقفها متمسكة بمطالب ترفضها الأطراف الأوروبية بالإضافة إلى واشنطن، يبدو أن السلطات الإيرانية بدأت تتراجع نسبيا.

فقد أوضح مصدر إيراني مطلع لموقع "نور نيوز" الإخباري، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد أن الوفد الإيراني تراجع بالفعل عن بعض مطالبه.

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وساطة روسيا والصين

وأشار إلى أن الأنباء التي تفيد بأن "روسيا والصين أقنعتا إيران بالتخلي عن بعض مطالبها الأساسية في محادثات فيينا صحيحة"، بحسب ما نقلت شبكة إيران انترناشيونال.

إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن هذا النهج لا يعني "الرضوخ المطلق" لوجهات النظر الروسية والصينية ، بل يعني أن طهران عدلت مقترحاتها "بالتشاور مع البلدين".

يذكر أن المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف كان أوضح الأسبوع الماضي بحسب ما نقلت مجلة "فورين بوليسي الأميركية" أن بلاده والصين حثتا الوفد الإيراني على تقديم بعض التنازلات والتفاوض انطلاقا من المسودة التي تم التوافق عليها في الجولات السابقة مع الأوروبيين.

فيما غرد المسؤول الروسي المتفائل في أغلب الأوقات، خلال الأيام الماضية بأن المحادثات سجلت تقدما وإن طفيفا.

جولة أخيرة

يذكر أن الجولة الأحدث من المفاوضات النووية الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015، والتي تشارك فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الصين وروسيا، استؤنفت بالعاصمة النمساوية في 27 ديسمبر 2021.

ويتوقع أن تكون تلك الجولة التي أتت بعد 7 جولات سابقة "الأخيرة"، على أن تستمر عدة أسابيع، علما أن مصادر دبلوماسية أوروبية كانت حذرت سابقا من أن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق، محذرة من إطالة التفاوض أو المماطلة.

وكانت المحادثات النووية من أجل إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية عام 2018، انطلقت في أبريل الماضي، إلا أنها توقفت في يونيو بعد جولات عدة، أدت إلى تفاهمات متواضعة حول عدد من المسائل، لكن العديد من الملفات الشائكة بقيت عالقة، وعلى رأسها العقوبات والنفط.

لتعود وتنطلق الجولة الثامنة في 29 نوفمبر الماضي، في محادثات وصفها المنسق الأوروبي انريكي مورا بالصعبة جداً، على الرغم من أن التصريحات الإيرانية بدت أكثر تفاؤلا مؤخرا.