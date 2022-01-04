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مندوب روسيا لمفاوضات فيينا للعربية: عقوبات أميركا على إيران هي العقبة

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ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا (أسوشييتد برس)
المندوب الروسي إلى مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني، السفير ميخائيل أوليانوف
خاص

مندوب روسيا لمفاوضات فيينا للعربية: عقوبات أميركا على إيران هي العقبة

أوليانوف: أستغرب التشكيك الغربي "بجدية" إيران للتفاوض.. لا أحد يقول إن المفاوضات بشأن إيران ستكون سهلة

العربية.نت، فيينا - راغدة بهنام

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قال المندوب الروسي إلى مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني، السفير ميخائيل أوليانوف، الثلاثاء، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، إن هناك حاجة للتركيز على مسألة رفع العقوبات الأميركية في المفاوضات الجارية مع إيران في فيينا، لأنها ما زالت العقبة الأكبر والأكثر تعقيدا.

وقال أوليانوف إنه "يتعجب من التشكيك الغربي" بجدية الوفد الإيراني المفاوض، مشيراً إلى أن "هذه المفاوضات سهلة وتحرز تقدما"، من دون أن يوضح نقاط التقدم.

والتقى أوليانوف، الذي يلعب دور وسيط غير رسمي بين طهران وواشنطن، صباحًا بالوفد الإيراني ثم الأميركي كل على حدة.

من مفاوضات فيينا حول نووي إيران
من مفاوضات فيينا حول نووي إيران

ويأتي هذا في وقت يصل نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى فيينا، بحسب وكالة أنباء كورية جنوبية، لبحث مسألة أموال إيران المجمدة في سيول.

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وأكدت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، سيلتقي الوفد الكوري الجنوبي غدا، وأن الوفد لم يأت بدعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي منسق المحادثات، بل بتنسيق مع الوفد الإيراني.

وأكد أوليانوف لـ"العربية" و"الحدث" أنه سيلتقي الوفد الكوري الجنوبي كذلك على هامش اجتماعات مفاوضات الاتفاق النووي.

ويجتمع المشاركون في المحادثات النووية، اليوم الثلاثاء، في فيينا من أجل استكمال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، بعد استراحة لأيام بسبب عطلة عيد رأس السنة.

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