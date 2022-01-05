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الحرس الثوري الإيراني ينفي هجمات على مواقع حساسة في كرج

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EDITORS' NOTE: Reuters and other foreign media are subject to Iranian restrictions on leaving the office to report, film or take pictures in Tehran. Housing complexes are seen in northwestern Tehran with the Alborz mountain range in background April 9, 2010. Picture taken April 9, 2010. REUTERS/Morteza Nikoubazl (IRAN - Tags: CITYSCAPE)
من محافظة البرز حيث تقع كرج في إيران (أرشيفية)
نووي إيران

الحرس الثوري الإيراني ينفي هجمات على مواقع حساسة في كرج

تضم كرج عدداً من المواقع الحساسة مثل ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كرج الذي تعرض لعملية تخريب في يونيو

العربية.نت

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ذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء أن الضوضاء الصاخبة التي سُمعت في ضواحي بلدة كرج بمحافظة البرز بمحافظة البرز، إلى الغرب من العاصمة طهران، اليوم الأربعاء نجمت عن صاروخ أطلقه الحرس الثوري خلال مناورة تدريبية.

ونفى نائب محافظ طهران في وقت سابق من اليوم شائعات عن انفجار صاروخ غرب طهران.

وتضم كرج عدداً من المواقع الحساسة، مثل ورشة لقطع غيار أجهزة الطرد المركزي (التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم) في مجمع تيسا كرج، الذي تعرض لعملية تخريب في يونيو الماضي.

صورة متداولة لمجمع تيسا كرج
صورة متداولة لمجمع تيسا كرج

وقال متحدث باسم الحرس الثوري للوكالة: "الضوضاء الصاخبة التي سُمعت ظهر اليوم في ضواحي كرج نتجت عن إطلاق صاروخ خلال تدريب في إحدى قواعد الحرس الثوري الإيراني، مما أثار تكهنات وشائعات على الإنترنت".

وأضاف: "هذه التدريبات ليست نادرة الحدوث وندعو أبناء وطننا الأعزاء لعدم الالتفات للشائعات التي يطلقها خصوم الأمة الإيرانية وأعداؤها"، حسب تعبيره.

وتجري طهران في الوقت الراهن مفاوضات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأجرت مناورة عسكرية في ديسمبر باعتبارها "رسالة تحذير لإسرائيل".

من محادثات فيينا حول برنامج غيران النووي
من محادثات فيينا حول برنامج غيران النووي
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وتهدد إسرائيل منذ فترة طويلة باللجوء لعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في كبح البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بخطى سريعة.

يذكر أنه في مطلع ديسمبر الماضي سارت أنباء عن وقوع انفجار في نطنز بإيران إلا أن التلفزيون الرسمي عاد وقال إن الدفاعات الجوية الإيرانية أطلقت صاروخاً في إطار تدريب فوق المدينة التي تقع في وسط البلاد وتضم منشآت نووية.

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