لماذا تعارض إدارة بايدن الإفصاح عن أنشطة إيران الإرهابية؟ 

عارضت إدارة الرئيس بايدن بندًا في قانون الدفاع يطالبه بتزويد الكونجرس بتقارير مفصلة بشأن القدرات العسكرية لإيران والأنشطة ذات الصلة.

ويتطلب النص "وصفًا تفصيليًا" للتقدم العسكري الإيراني ، وجميع مبيعات الأسلحة وعمليات النقل من وإلى إيران ، وجميع عمليات إطلاق الصواريخ من قبل إيران والتغييرات في قدرات الجماعات العسكرية المدعومة من إيران.



وانتقد قادة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري في الكونجرس قرار إدارة بايدن بعدم الامتثال للتفويض القانوني بتقديم تفاصيل للكونغرس حول قدرات ايران ، وكيف أن تخفيف العقوبات عن إيران لن يعزز قدرة النظام على شن هجمات إرهابية.

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عرقلة دور الرقابة الدستورية للسلطة التشريعية

واتهم الجمهوريون في الكونجرس ، في تعليقات لصحيفة واشنطن فري بيكون ، الرئيس جو بايدن بعرقلة دور الرقابة الدستورية للسلطة التشريعية.

وأضافوا أن إدارة بايدن لا تريد أن يعرف الكونجرس مقدار الأموال التي يحصل عليها حلفاء إيران الإرهابيين جراء تخفيف العقوبات مع استمرار المفاوضات مع طهران بشأن اتفاق نووي جديد.





وقال النائب الجمهوري جيم بانكس وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب "يعتقد الرئيس بايدن أن القواعد لا تنطبق عليه. يعتقد أنه يستطيع تجاهل قانون يفرض عليه إخبار الكونجرس عن مقدار الأموال التي يرسلها للإرهابيين ، وأوضح قائلا "حسنًا ، من الأفضل أن يكون جاهزًا في عام 2023. سيحاسبه المحافظون في مجلس النواب أمام القانون."



وقال بايدن في بيان صدر خلال عطلة عيد الميلاد ، إنه لن يلتزم بشكل كامل بشرط الإبلاغ الوارد في مشروع قانون الإنفاق من الحزبين الذي يفرض على إدارة بايدن الافصاح عن كل دولار تحصل عليه إيران نتيجة رفع العقوبات. وقالت الإدارة إن توفير هذه المعلومات "سيشمل معلومات سرية شديدة الحساسية بما في ذلك معلومات يمكن أن تكشف عن مصادر استخباراتية مهمة أو خطط عمليات عسكرية".



ويعد مطلب الإبلاغ الصارم ، المدون في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) هو الأول من نوعه وسيجبر الإدارة إلى تقديم نظرة غير مسبوقة حول كيف ان تخفيف العقوبات يثري حلفاء طهران الإرهابيين مثل حزب الله والمتمردون الحوثيون في اليمن وحركة حماس بخلاف تعزيز قدرات المشيلشبات.

ويأتي إعلان عدم الامتثال في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن إعادة الدخول في اتفاق نووي مع إيران - باستخدام تخفيف العقوبات كورقة مساومة.

وينطبق رفض إدارة بايدن أيضًا على بعض فقرات من قانون الدفاع والتي تتطلب حسابًا كاملاً للمعدات والمواد السرية التي تم التخلي عنها في أفغانستان عندما غادرت الولايات المتحدة البلاد العام الماضي ، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية المشتركة بين الولايات المتحدة وطالبان.

من جانبه قال النائب الجمهوري بات فالون "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وفي الوقت الذي تختار فيه هذه الإدارة التفاوض بنشاط معهم ، أقل ما يمكنهم فعله هو تزويد الكونجرس بالمعلومات اللازمة بشأن النشاط الإيراني واتباع نص القانون" ، وأضاف "الرئيس بايدن ومستشاروه يختارون تجاهل القانون وإساءة تصنيف المخابرات. هذا غير مقبول وأنا أحث هذه الإدارة على إعادة النظر في ادعاءاتهم".

