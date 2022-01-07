رجل دين إيراني متشدد: الناس بالشارع بصقوا في وجهي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، مشاهد تبرز تعامل كثير من الإيرانيين مع عدد من رجال الدين، فقد أعلن محمد رضا زائري، أحد رجال الدين الأصوليين عن زيادة الإهانات الموجهة له في الأيام الأخيرة من قبل المواطنين، وفق ما أوردت "إيران إنترناشيونال".

إلى هذا، كتب زائري على "إنستغرام"، أنه تعرض للبصق مرة واحدة في الأيام العشرة الماضية، وللإهانة الشديدة مرتين أو ثلاثا، وأن سائق التاکسي أيضًا أنزله وقال: "لا أسمح بركوب الملالي".

مادة اعلانية

ووجه زائري كلمته إلى "أولئك الذين يجب أن يفهموا ويعلموا"، قائلا: "هل هم على علم بهذا الحجم من الكراهية والحقد المتزايد والحرج الذي حذرنا منه خلال السنوات الماضية؟ لا".

يهربون من الناس

وقبل أيام، أكد محمد تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع الباحثين والمدرسين بالحوزة العلمية، لصحيفة "همدلي": "الكثير من رجال الدين يذهبون إلى الأسواق أو يشترون من المحال، بلباس مدني وليس بلباس رجال الدين، لأن الناس تهينهم وتضايقهم".

وشدد على أنه "لسوء الحظ، سارت بلادنا في اتجاه غير مرغوب لعامة الناس وأنهم مستاؤون من الوضع الحالي في المجتمع، ويضعون هذه الأمور على عاتق رجال الدين".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو لبعض رجال الدين وهم يهاجمون أو ينتقدون بعض المواطنين".

دهس عمامة رجل دين

وأظهرت بعض هذه المقاطع ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأشخاص ضد أحد رجال الدين، فيما أظهر مقطع آخر امرأة وهي تدهس عمامة رجل دين بعدما نصحها بالحجاب، وتم الإعلان عن اعتقالها لاحقا.

ونشرت خلال السنوات الأخيرة تقارير عن ارتفاع حالات التهجم على رجال الدين، كما أكدت التقارير أن هذه الحالات التي جرت بين عامي 2017 و2019 أسفرت عن مقتل 4 رجال دين على الأقل.