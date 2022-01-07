يشتم أميركا ويحمل بطاقتها الخضراء.. ضجة حول رياضي إيراني

ضجت وسائل الإعلام الأميركية بعد تصريحات معادية أطلقها رئيس اتحاد المصارعة الإيراني علي رضا دابير ضد الولايات المتحدة، قبيل لقاء مرتقب بين المنتخبين الأميركي والإيراني سيعقد بولاية تكساس في 12 فبراير المقبل.

وأثارت دعوات المسؤول الإيراني "بالموت لأميركا" حفيظة وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً بعدما كشفت شبكة "Fox News" أن دابير مطلق الشتائم العدائية ضد أميركا يحمل البطاقة الخضراء الأميركية (Green Card).

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فقد كشف تلك المعلومة سردار باشاي، المدير الفني السابق لفريق المصارعة الإيراني والذي يحمل الجنسية الأميركية الآن، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز".

يحمل البطاقة الخضراء

وقال باشاي في هذا السياق، إنه "لأمر مؤلم بالنسبة لي كمصارع ومدرب للمنتخب الوطني أن أستمع إلى هذه الكلمات خصوصا أنني والعديد من الرياضيين الآخرين اضطررنا لمغادرة إيران بسبب ضغوط الحكومة، والآن انظر علي رضا دابر يقول الموت لأمريكا وهو يحمل البطاقة الخضراء الأميركية في جيبه".

كذلك تساءل باشاي "لماذا يجب على شخص مثل دابير الذي كان أحد الرياضيين المقربين جدا من الحكومة الإيرانية طوال السنوات الماضية وجزءا من دعايتها أن يتمكن من السفر بحرية إلى الولايات المتحدة؟".

The Iranian Wrestling Federation is going to the United States to participate in the Iran-US friendship match, with the slogan "Death to America". https://t.co/2vwfvsvw6E pic.twitter.com/cyr242CJoD — Sardar Pashaei (@sardar_pashaei) January 5, 2022

وتابع "على الحكومة الأميركية والأجهزة الأمنية أن تأخذ دخول هؤلاء الأشخاص على محمل الجد لأنهم جزء من قوة قريبة جدا من الحكومة الإيرانية".

يرسلهم على شكل رياضيين

كما قال "في الماضي رأينا وجود إرهابيين تحت ستار السفراء والدبلوماسيين، والآن نرى النظام يرسل رجاله على شكل رياضيين، بمن فيهم جواد فروغي، مطلق النار وعضو الحرس الثوري، في أولمبياد طوكيو العام الماضي".

يشار إلى أن دابير، الذي فاز بميدالية ذهبية في المصارعة الحرة في دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 يردد دائما "الموت لأميركا"، وفق "فوكس نيوز".

وتأتي دعوة دابير ضد الولايات المتحدة بعد عام من إعدام الرياضي نافيد أفكاري الذي تجرأ على الاحتجاج ضد الفساد السياسي والاقتصادي في إيران.