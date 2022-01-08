أسر ضحايا الأوكرانية لمسؤولي طهران: فاسدون!

في الذكرى الثانية لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، هتفت أسر ضحايا الطائرة ضد المسؤولين في طهران واصفة إياهم بالفاسدين.

وقالت خلال تجمعها في مطار "خميني" الدولي بطهران، إن العدالة غير قابلة للاستبدال بالتعويضات المالية، مطالبة بحزم بتقديم الجناة إلى العدالة في محكمة نزيهة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا.

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أتى ذلك بعد أن أعلنت طهران أمس أنها في صدد دفع التعويضات لبعض أهالي الطائرة المنكوبة، ملمحة إلى إمكانية التفاوض حول تلك المسألة مع دول أخرى معنية بالملف، منها أوكرانيا وكندا.

التفاوض غير مجدٍ

فيما أعلنت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا يوم الخميس، أنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات.

وأوضحت تلك الدول في بيان مشترك، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أنها ستحاول تسوية الأمر وفقا لأحكام القانون الدولي. كما أكدت أن "أي محاولات أخرى للتفاوض مع إيران غير مجدية".

مقتل 176 شخصا

يذكر أن الطائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية كانت تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، يوم الثامن من يناير 2020، متجهة إلى كييف، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، معظمهم إيرانيون من حاملي جنسيات كندية وبريطانية وأوكرانية.

وبعد أيام من الغموض والتهرب، أقرت القوات الإيرانية بأن مجموعة من عناصر الحرس الثوري ظنوا الطائرة صاروخا، فأسقطوها.

وفي تقرير صدر في مارس الماضي (2021)، أشارت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى حينها تحسبا لهجوم أميركي مضاد ردا على إطلاق طهران صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق، والتي كانت تستخدمها القوات الأميركية آنذاك.

كما أعلنت طهران بعد أشهر عديدة من وقوع المأساة محاكمة 10 عناصر صغار من الحرس الثوري، ما فتح العديد من الانتقادات من قبل أهالي الضحايا، لاسيما أولئك الذين يقطنون في كندا، مطالبين بملاحقة المسؤولين الكبار بتهمة الإرهاب.