تقرير أممي سري: الأسلحة المصادرة في بحر العرب مصدرها إيران

كشف تقرير أممي سري، أن الأسلحة المصادرة في بحر العرب نهاية الشهر الماضي، مصدرها ميناء إيراني، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقدم التقرير الأممي السري بعض الأدلة التفصيلية على أن طهران تصدر الأسلحة لليمن وأماكن أخرى، فقد قال مسؤول أميركي كبير إن إيران طورت طرقا متعددة لإيصال أسلحة لليمن ولم تتوقف أبدا.

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وفي ديسمبر الماضي، أعلن الأسطول الخامس الأميركي، أن اثنتين من السفن التابعة له، التي تقوم بدوريات ساحلية، صادرت شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية، خلال عملية التحقق من العلم في شمال بحر العرب، الاثنين الماضي.

وقال في بيان، إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 و226600 طلقة ذخيرة.

تهريب أسلحة للحوثيين

كما أضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة المجهولة هو إيران، وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

وقال الأسطول الأميركي إن قوات البحرية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية.