.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بينيت: أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزماً لإسرائيل

  • الخط
نووي إيران

بينيت: أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزماً لإسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن بلاده "ستحتفظ بحرية التصرف" تجاه إيران التي تشكلّ هي وأذرعها "أبرز التحديات" أمام إسرائيل

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاق نووي مع إيران وستحتفظ بحرية التصرف.

وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست (البرلمان) إن "إيران وأذرعها تشكل أبرز التحديات" أمام إسرائيل.

وتابع: "إيران على رأس قمة التحديات لدينا. إيران هي رأس الأخطبوط الذي ينطلق نحو كل حدودنا" عبر وكلائها وأسلحتها. نحن ليلاً ونهاراً في مواجهة إيران ووكلائها".

منشأة نووية في أراك في إيران (أرشيفية)
منشأة نووية في أراك في إيران (أرشيفية)

وفيما يتعلق بمحادثات فيينا بين الغرب وطهران حول البرنامج النووي الإيراني قال بينيت: "يسارونا القلق بكل تأكيد".

وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أقول وأوضح هذا الأمر هنا بشكل لا لبس فيه: إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاقيات، وإسرائيل ليست ملزمة بما سيتم كتابته في الاتفاقيات إذا تم التوقيع عليها. وستواصل إسرائيل الحفاظ على الحرية الكاملة للعمل في أي مكان وفي أي وقت دون قيود".

من جهته، قال رئيس الكنيست، ميكي ليفي، إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها".

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

في سياق متصل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم إن بينيت يرى أن بلاده تتحول في تعاملها مع إيران إلى مفهوم "الهجوم المستمر وليس فقط الدفاع المستمر". وأوضح المتحدث أوفير غندلمان أن هذا جاء على لسان بينيت في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي.

دعوات لطرد مسؤول إيراني سابق احتفل بتهديدات نظام طهران لمسؤولين أميركيين إيران إيران و رئيسي دعوات لطرد مسؤول إيراني سابق احتفل بتهديدات نظام طهران لمسؤولين أميركيين

واستؤنفت قبل أسبوع في فيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسي يوم الجمعة إنه تم إحراز تقدم، وذلك رغم أن الوقت بدأ ينفد.

وكانت إسرائيل طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
الأكثر قراءة
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون
قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت
حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية حبات صغيرة لذيذة تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية
كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه
قبل أن تذهب
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
اكتشف المزيد