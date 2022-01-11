وزير خارجية إيران: مستعدون لحوار دون قيود مع دول الخليج

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده مستعدة للتعاون مع دول الخليج دون قيود أو استثناء. وخلال لقاء مع نظيره العماني، أكد عبد اللهيان ضرورة حل الأزمة اليمنية عبر الطرق الدبلوماسية والحوار.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية على جدول الأعمال.

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وأضاف خطيب زاده أنه على الرغم من الملفات الخلافية بين البلدين، فإن المحادثات متواصلة لتحديد هذه الملفات، مؤكدا استمرار محادثات العراق في الإطار ذاته.