إيران: القبض على الشخص الذي أحرق تمثال سليماني

أوقفت السلطات الإيرانية شخصا تشتبه بضلوعه في إضرام النار بتمثال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مسؤول قضائي محلي، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة أحمد رضا بهرمي، إنه "تم توقيف منفّذ هذا العمل المشين"، وفق ما نقل عنه ليل الثلاثاء/الأربعاء، موقع "ميزان أونلاين" الإلكتروني التابع للسلطة القضائية.

مادة اعلانية

كما أوضح أن التوقيف تمّ بفضل "جهود المدعي العام في المحافظة، وزارة الأمن، جهاز استخبارات الحرس الثوري، وشرطة المحافظة".

وكانت وسائل إعلام محلية أوردت في السادس من كانون الثاني/يناير، أن "مجهولين" في مدينة شهركرد، مركز محافظة تشهارمحال وبختياري، أحرقوا التمثال بعد ساعات من رفعه تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال سليماني بضربة جوية أميركية.

وتزامن إحراق التمثال مع أسبوع من النشاطات التي أقامتها السلطات في مختلف مناطق إيران، إحياء للذكرى الثانية للاغتيال.

يذكر أن سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، قتل بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020. وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون.