إيران تفرج عن مواطنة متهمة بالتجسس لصالح بريطانيا

أعلن المجلس الثقافي البريطاني اليوم الأربعاء، أن موظفته الإيرانية آراس أميري قد أُطلق سراحها في إيران وعادت إلى بريطانيا.

فقد أضاف المجلس في بيان أن "المحكمة العليا الإيرانية برأت ساحة موظفة المجلس الثقافي البريطاني والمواطنة الإيرانية آراس أميري من كل التهم التي كانت منسوبة لها بعد قبول طعن تقدم به محاميها".

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من جهتها، لم تصدر السلطات الإيرانية تأكيدا رسميا لإطلاق سراح أميري.

تهم بالتجسس

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت أميري، وهي مواطنة إيرانية تقيم في بريطانيا، في مارس/آذار 2018 أثناء زيارة لطهران وحكم عليها القضاء الإيراني بالسجن عشر سنوات في العام التالي في تهم بالتجسس.

وحظرت السلطات الإيرانية التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في عام 2019، وحذرت من أن مثل هذا النشاط سيؤدي إلى ملاحقة قضائية، وذلك بسبب التوتر مع القوى الغربية.

يذكر أن إيران سجنت عددا من مواطنيها الحاصلين أيضا على الجنسية البريطانية بتهم مماثلة، ومنهم نازانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز والتي حُكم عليها بالسجن لمدة عام إضافي في أبريل 2021 قبل وقت قصير من انتهاء فترة عقوبتها البالغة خمس سنوات.