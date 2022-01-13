أميركا تغرم شركة يابانية لخرقها العقوبات الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة غرامة قدرها 5.2 مليون دولار على شركة "سوجيتز" التجارية اليابانية لخرقها العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران.

وحسب إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، فقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفك) الثلاثاء 12 يناير، أن موظفين تابعين للشركة اليابانية في هونغ كونغ متورطون في التجارة السرية للبضائع من إيران.

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ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، فإن هؤلاء الأشخاص من خلال إخفاء مصدر شحنة تزن 64000 طن من "راتنجات البولي إيثيلين" عالي الكثافة (HDPE) المنتجة في إيران، تسببوا في قيام المؤسسات المالية الأميركية بالسماح بشكل غير قانوني للمدفوعات المتعلقة بهذه الصفقة.

هذا وتم شراء هذه المادة التي تستخدم في إنتاج البلاستيك من مورد غير معروف في تايلاند ثم تم شحنها إلى زبائن شركة "سوجيتز" اليابانية في الصين.

دفعة ضخمة

وحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فقد حولت الشركة اليابانية بين عامي 2016 و2018، مبلغ 75.6 مليون دولار من بنك في هونغ كونغ إلى البنك المؤمن في تايلاند كدفعة مقابل البضائع.

ووفقا للبيان، فقد حذف موظفون مجهولون في شركة سوجيتز وأحد مدراء الوسط للشركة، والذي تم فصله عن العمل، اسم إيران في بوليصة الشحن دون إطلاع الإدارة العليا، وقامت الشركة اليابانية بإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طواعية بعد اكتشاف هذا الأمر، مما دفع إلى تخفيض كبير في المبلغ الأصلي للغرامة القصوى المحتملة وقدرها 151 مليون دولار أميركي في مثل هذه الحالات.

وتعتبر شركة "سوجيتز"، المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، عملاقا تجاريا، حيث تساهم أيضا في تمويل المشاريع وتطوير الإنتاج.