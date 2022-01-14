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مفاوضات فيينا.. وفود إيران والترويكا الأوروبية إلى بلادهم للتشاور

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من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من فيينا
نووي إيران

مفاوضات فيينا.. وفود إيران والترويكا الأوروبية إلى بلادهم للتشاور

وكالة إرنا الإيرانية: عودة رؤساء الوفود المشاركة إلى بلادهم جاء بناء على اتفاق تم التوصل إليه بينهم

دبي - قناة العربية

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قالت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، إن رؤساء وفود إيران والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا) المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قد عادوا إلى بلادهم ليومين، "لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات".

وأضافت الوكالة أن عودة رؤساء تلك الوفود جاء بناء على اتفاق تم التوصل إليه بينهم.

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لكن الوكالة قالت أيضا إن مفاوضات على مستوى الخبراء ستستمر دون انقطاع، مشيرة إلى أن عودة كبار المفاوضين لا تعني نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات.

وذكرت الوكالة أن المفاوضات على مستوى الخبراء في فيينا ستستمر دون انقطاع، وأن عودة كبار المفاوضين لا تعني نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات.

وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات أن الأخيرة تسير في اتجاه جيد ونعمل على القضايا الصعبة، ولكن ما زالت هناك قضايا صعبة تتم مناقشتها خاصة ما يتعلق بالضمانات.

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