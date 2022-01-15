توتير يغلق حساب خامنئي لإعادته نشر فيديو افتراضي لاغتيال ترمب

أغلقت تويتر حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، وذلك على خلفية تهديده باغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وكان خامنئي نشر مقطع فيديو يحاكي عملية اغتيال للرئيس الأميركي السابق، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قبل عامين.

مادة اعلانية

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن "موقع شركة تويتر أغلق الحساب الرسمي للمرشد بعدما نشر رسوماً متحركة تحاكي عملية اغتيال ترمب، للانتقام منه بسبب تورطه في اغتيال قاسم سليماني".

البيت الأبيض يرفض التعليق

ورفضت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين بساكي، التعليق على مقطع فيديو نشر على موقع المرشد الأعلى الإيراني يصور ضربة بطائرة بدون طيار تقتل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وردا على سؤال، رفضت بساكي مسألة إدانة نشر الفيديو أو التعليق على المسألة.

البنتاغون: هذا جزء من أنشطة إيران التخريبية

وفي سياق متصل، علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، جون كيربي، حول ما نشره خامنئي، قائلا "نحن على علم بذلك ونعتبره جزءًا من أنشطة إيران التخريبية في المنطقة، وتهديدا لأمننا".

وأوضح كيربي "محتوى الفيديو هو استمرار لدعم إيران لشبكات إرهابية في بلاد الشام والشرق الأوسط والمنطقة، ودعم الجماعات المتشددة في العراق وسوريا التي تهاجم قواتنا".

وردا على سؤال عما إذا كان سيأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، قال المتحدث باسم البنتاغون: "نحن نتعامل مع أي تهديد من إيران على محمل الجد، لأن لدينا قوات في المنطقة ويحتاجون إلى الحماية حتى يتمكنوا من الاستمرار في مواجهة تنظيم داعش".

ونشر موقع خامنئي أيضا مقطع الفيديو، الذي يحاكي عملية اغتيال ترمب، ثأراً لاغتيال سليماني الذي قُتل في غارة جوّية قرب مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.