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إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي المعارضة للنظام

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فريدة مرادخاني

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي المعارضة للنظام

دبي - مسعود الزاهد

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن وزارة المخابرات اعتقلت الناشطة المدنية، فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد، علي خامنئي، وهي في طريقها إلى منزلها في طهران، الخميس.

وخلال تفتيش منزلها صادرت القوات الأمنية عدداً من متعلقاتها الشخصية.

يذكر أن مرادخاني كانت أكدت في اتصال مع عائلتها، الجمعة، أنه تم نقلها إلى العنبر 209 في سجن إيفين، وفق وكالة أنباء هرانا المختصة بحقوق الإنسان الإيرانية.

وحتى الآن لم تتوفر أنباء عن أسباب اعتقال مرادخاني.

إلا أنه سبق أن استدعتها المخابرات الايرانية مراراً، بسبب أنشطتها المدنية وانتقادها للنظام.

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