إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي المعارضة للنظام

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن وزارة المخابرات اعتقلت الناشطة المدنية، فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد، علي خامنئي، وهي في طريقها إلى منزلها في طهران، الخميس.
وخلال تفتيش منزلها صادرت القوات الأمنية عدداً من متعلقاتها الشخصية.
مادة اعلانية
يذكر أن مرادخاني كانت أكدت في اتصال مع عائلتها، الجمعة، أنه تم نقلها إلى العنبر 209 في سجن إيفين، وفق وكالة أنباء هرانا المختصة بحقوق الإنسان الإيرانية.
وحتى الآن لم تتوفر أنباء عن أسباب اعتقال مرادخاني.
إلا أنه سبق أن استدعتها المخابرات الايرانية مراراً، بسبب أنشطتها المدنية وانتقادها للنظام.
اقرأ أيضاً
-
مجدداً.. "الحوثي" تقصف مستشفى الثورة بتعز والإرياني يديندان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مستشفى الثورة بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون.وأوضح الإرياني، الأحد، أن ... اليمن
-
أميركا: مستعدون برد حازم إذا اختارت روسيا غزو أوكرانياتعلن الولايات المتحدة في بداية الأسبوع خطواتها التالية في المواجهة مع روسيا بعد الجمود الملحوظ في نهاية سلسلة محادثات فشلت في نزع فتيل خطر اندلاع نزاع ... العرب والعالم
-
اتفاق مصري جزائري على منع التدخلات في ليبيااتفقت مصر والجزائر على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون ليبيا وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية خلال محادثات عقدت في القاهرة ... المغرب العربي
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية