انفجارات قوية غرب إيران.. والأسباب غامضة

دوت انفجارات قوية في عدة مدن غرب إيران، بوقت مبكر، اليوم الأحد، دون أن تعرف طبيعتها.

فقد سمعت أصوات تلك الانفجارات في كل من سنندج، ودهكلان، وكامياران، وهمدان، وكرمنشاه، وجوانرود، وغيرها من المدن الإيرانية بحسب ما أفادت معلومات العربية/الحدث.

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كما أفيد بأن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم".، بحسب موقع ركنا الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام.

"صوت مروع"

بدوره، أكد حاكم بلدة أسد آباد أن "صوتا مروعا" سمع لكن مصدره لم يتضح بعد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية .

كما أشار إلى أنه في البداية "ساد اعتقاد بأن الصوت ناجم عن عواصف رعدية بسبب الأحوال الجوية لكن هذا الاحتمال تم استبعاده".

بالتزامن، أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على تويتر انفجارات يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات.

صواعق رعدية

إلا أن وزارة الداخلية عادت وأعلنت بعد ساعات أن الأصوات المدوية ناجمة عن صواعق رعدية.

يذكر أن البلاد شهدت عدة حوادث مماثلة في الأشهر القليلة الماضية. فيما أفادت السلطات حينها بأن الجيش الإيراني يجري تدريبات غير معلنة للدفاعات الجوية، وسط تزايد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت حدة التوتر بين طهران وتل أبيب تصاعدت خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع عودة الغرب لإجراء محادثات مع إيران حول برنامجها النووي، في خطوة انتقدتها إسرائيل مرارا مؤكدة أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يلزمها بالضرورة.

كما تبادل البلدان الاتهامات في الآونة الأخيرة، بشأن عمليات قرصنة إلكترونية واستهداف سفن عبر البحر. ووجهت طهران مرارا أصابع الاتهام للسلطات الإسرائيلية باستهداف بعض منشآتها النووية، ولعل أبرزها نطنز.