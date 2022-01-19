رجال الإطفاء في طهران يتظاهرون أمام مقر البلدية

تجمع رجال إطفاء مدينة طهران اليوم أمام بلدية العاصمة الإيرانية، وذلك في ذكرى حادثة حريق بناية بلاسكو، مطالبين بإعطائهم حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة.

بسبب غلاء الإيجارات يعيش معظم رجال الإطفاء في ضواحي طهران، في مناطق ومساكن بعدية وبائسة. كما يضطرون لأن يكون لديهم وظيفتان أو ثلاث وظائف لكسب لقمة العيش.

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وقد أدى بعد مساكن رجال الإطفاء عن العاصمة والعمل الشاق في أكثر من وظيفة إلى تآكل القدرة التشغيلية لخدمة الإطفاء، مما يشكّل خطراً يهدد سكان طهران التي تحتاج لرجال إطفاء يكونون على أهبة الاستعداد لمواجهة الحوادث الخطيرة والحساسة.

يعاني رجال الإطفاء، مثلهم مثل الكثير من الإيرانيين، من التضخم وارتفاع الأسعار والعيش في العشوائيات نتيجة لأزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات، وأعباء التضخم التي تحول دون تغطية نفقات المعيشة.