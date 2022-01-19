واشنطن: على إيران تسريع وتيرة التفاوض أو إبطاء برنامجها النووي للتوصل لاتفاق

خير مسؤول أميركي في المفاوضات بين القوى الغربية وإيران، اليوم الأربعاء، إيران بين تسريع وتيرة التفاوض أو إبطاء برنامجها النووي للتوصل لاتفاق.

فيما نقل موقع أكسيوس الالكتروني عن مسؤول أميركي محادثات فيينا مع إيران قوله" نحن قريبون إما من التوصل للاتفاق أو انهيار المحادثات".

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وكشفت مصادر أميركية وأوروبية أن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اصطدمت بعقبة كبيرة، وهي مطالبة طهران بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية وتعيد فرض العقوبات، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إن هذا الطلب جاء كرد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 ويبدو أنه هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد وعلى خامنئي نفسه.

وبحسب التقرير فقد ردت الولايات المتحدة باستمرار أنه لا يمكن لأي رئيس أن يقيد يد من يخلفه قانوناً دون معاهدة تحتاج إلى حشد دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وهو أمر لن يتوفر.

التركيز على اتفاق 2015

وقالت الولايات المتحدة أيضا إن المحادثات الحالية يجب أن تظل مركزة على استعادة اتفاق 2015، وليس السعي للحصول على التزامات جديدة من الجانبين.

وتأتي المواجهة بشأن الضمانات وسط ما يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنها مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات فيينا التي تضم إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

وعلق اتفاق 2015 معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود مشددة لكن مؤقتة على برنامج إيران النووي. ويقول دبلوماسيون غربيون إن السبيل للتوصل إلى اتفاق أمر ممكن مما يظهر المزيد من التفاؤل.

وكان المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف قد قال أمس الثلاثاء إن وفدي روسيا وأميركا التقيا في العاصمة النمساوية لمراجعة موقف المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على القضايا العالقة.

وأضاف عبر تويتر: "التقى الوفدان الروسي والأميركي في مقر البعثة الروسية واستعرضنا الوضع في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع التركيز بشكل خاص على القضايا العالقة".

فحوى الاجتماع

وفي ذات السياق، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية الثلاثاء أن اجتماعا مشتركا لرؤساء وفود إيران والترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي عقد في سياق محادثات فيينا.

ولم تكشف الوكالة عن فحوى الاجتماع، لكنها قالت إنه عقد بحضور عدد من الخبراء.

واستؤنفت المشاورات الدبلوماسية في محادثات رفع الحظر في فيينا في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد توقف دام يومين.