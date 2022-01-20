رئيس إيران: نريد التوصل لاتفاق نووي لرفع العقوبات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن بلاده تريد التوصل لاتفاق نووي من أجل رفع العقوبات، زاعما أن وكالة الطاقة الذرية لم ترصد أي انتهاكات لبرنامج طهران النووي.

إلى هذا، نقل تلفزيون العالم الإيراني عن رئيسي قوله إن "التعاون بين طهران وموسكو سيعزز الأمن في المنطقة".

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وأضاف رئيسي، الذي يزور موسكو حاليا، أن بلاده تسعى "لتطوير علاقاتها مع روسيا على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى".

وأشار إلى أن إيران "تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن (برنامجها) النووي، لأنها تسعى لرفع جميع إجراءات الحظر عن شعبها".

واعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكدت" في تقارير لها أنه لا يوجد "أي انتهاك" في البرنامج النووي الإيراني.

رفع العقوبات أولوية طهران

يشار إلى أن طهران لم تنفك منذ انطلاق المحادثات وعلى مدى الجولات الثماني، على التشديد على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب انسحابها من الاتفاقية، والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذا الانسحاب.

بينما ركزت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة السلطات الإيرانية لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت بالتراجع عنها بدءا من عام 2019 بشكل دراماتيكي.

وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية عدة مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على البلاد، ووسط تراجع إيراني مهول عن كافة الالتزامات.