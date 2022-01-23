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اجتماع بفيينا يبحث "أهم وأعقد" قضايا مفاوضات النووي الإيراني

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Deputy Secretary General of the European External Action Service (EEAS) Enrique Mora and Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani with delegations wait for the start of a meeting of the JCPOA Joint Commission in Vienna, Austria December 9, 2021. (Reuters)
من محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
نووي إيران

اجتماع بفيينا يبحث "أهم وأعقد" قضايا مفاوضات النووي الإيراني

روسيا تؤكد إحراز "بعض التقدم" في المباحثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني

العربية.نت

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قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الأحد، إن رؤساء وفود إيران وروسيا والصين ودول الترويكا الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني اجتمعوا مساء اليوم، وبحثوا ما وصفها بأنها "إحدى أهم وأعقد القضايا في المباحثات".

وأضاف أوليانوف عبر "تويتر": "بلا شك حققنا بعض التقدم، وسنواصل المناقشات غداً".

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف

وأشار المندوب الروسي في وقت لاحق إلى أنه التقى رئيس الوفد الإيراني بالمباحثات علي باقري كني، حيث "تبادلا الملاحظات المتعلقة بمباحثات فيينا" الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وتستمر المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015، والذي أتاح رفع العديد من العقوبات، التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

من الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا في 2015
من الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا في 2015
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إلا أن مفاعيله باتت معلقة منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حيث تراجعت طهران تدريجاً عن غالبية التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وكان أوليانوف قد قال أمس السبت إن "عنصر التوقيت مهم للغاية للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في ظل الظروف الراهنة، ولكن ينبغي ألا يكون العامل الرئيسي الذي يحدد نتيجة المفاوضات".

وأضاف أوليانوف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "التوقيت يعتمد على المشاركين في مباحثات فيينا.. يجب على المفاوضين الإسراع في عملهم إذا لزم الأمر".

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