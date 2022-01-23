باكستان تطلب من طهران القبض على قتلة دبلوماسي سعودي مختبئين في إيران

ذكرت صحيفة "دايلي باكستان" بأن الشرطة الباكستانية طلبت مساعدة السلطات الإيرانية في القبض على المشتبه بهم في قتل دبلوماسي سعودي، ويعتقد أنهم يختبئون حالياً في إيران.

ووفقا لمسؤول مكافحة الإرهاب الباكستاني، قُتل الدبلوماسي، حسن القحطاني، الموظف في القنصلية السعودية في كراتشي، عام 2011، عندما فتح مسلحون النار على سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

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فريق خاص للتحقيق في الجريمة

وفي نوفمبر من العام الماضي، شكلت السلطات الباكستانية فريقاً خاصاُ للتحقيق في جريمة القتل بعد أن لم تسفر التحقيقات السابقة عن أي نتيجة.

وأوضح نائب المفتش العام الباكستاني لإدارة مكافحة الإرهاب، عمر شهيد حامد، أن الفريق يعمل على "خيوط مثمرة" من المخابرات.

وتشمل مواد التحقيق طلباً في نوفمبر إلى السلطات الإيرانية للمساعدة في القضية ضد 3 مشتبه بهم في مقتل القحطاني، وهم: علي مستحسن، ورضا إمام، وسيد وقار أحمد، بشأن "تورطهم في عمليات القتل المستهدف والأنشطة الإرهابية في باكستان".

وقال مسؤول في إدارة مكافحة الإرهاب: "لقد كتبنا طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة من إيران.. نعتقد أن المتهمين الثلاثة يختبئون في إيران، ولا يمكننا اعتقالهم دون مساعدة سلطات إنفاذ القانون لديهم"، لافتا إلى أن "النشرات الحمراء بحق مستحسن وأحمد قد صدرت بالفعل، بينما دعت الشرطة وكالة التحقيقات الفيدرالية للشروع في عملية إصدار واحدة لإمام أيضا".