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سيول: إيران ستسترد صوتها بالأمم المتحدة بعد سداد متأخرات

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NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 09: Members of the United Nations (UN) Security Council participate in a meeting titled Maintenance of International Peace and Security on January 09, 2020 in New York City. Representatives from over 50 nations voiced their concerns about ongoing conflicts in the world including recent tensions between Iran and America. Spencer Platt/Getty Images/AFP
الأمم المتحدة

سيول: إيران ستسترد صوتها بالأمم المتحدة بعد سداد متأخرات

استردت إيران حقوق التصويت في يونيو بعد دفعة مماثلة لكنها قالت هذا الشهر إنها خسرتها مرة أخرى

سيول - رويترز

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قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن من المتوقع أن تستعيد إيران صوتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سددت كوريا الجنوبية الأموال المتأخرة المستحقة على طهران للمنظمة العالمية بأموال إيرانية مجمدة في البلاد.

واستردت إيران حقوق التصويت في الأمم المتحدة في يونيو بعد دفعة مماثلة لكنها قالت هذا الشهر إنها خسرتها مرة أخرى لأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد المتأخرات نتيجة العقوبات الأميركية.

ويتطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة موافقة الولايات المتحدة التي انضمت إلى حلفائها الأوروبيين الأسبوع الماضي في إعلان أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ذلك الوقت بسحب واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية. وانتهكت إيران لاحقًا العديد من القيود النووية الواردة في الاتفاق.

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وقالت وزارة المالية إن سيول "أكملت يوم الجمعة تسديد متأخرات إيران المستحقة للأمم المتحدة والتي تبلغ نحو 18 مليون دولار من خلال الصناديق الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بالتعاون النشط مع الوكالات ذات الصلة مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة إن إيران طلبت بشكل عاجل من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي المساعدة في دفع مساهمة الأمم المتحدة بالأموال المجمدة بسبب مخاوف من فقد حقها في التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.

وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأميركية، قائلة إن سول تحتجز الأموال "رهينة".

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